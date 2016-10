Auszeichnung fÃ¼r ein Bild ohne Bild

Auszeichnung für ein Bild ohne Bild

erschienen am 11.10.2016



Chemnitz/Hamburg. Die "Freie Presse" ist bei den Lead-Awards in Hamburg ausgezeichnet worden für ihre inhaltliche und gestalterische Auseinandersetzung mit dem Bild eines toten Flüchtlingskindes im September 2015. Der Junge war tot am Strand von Bodrum (Türkei) angespült worden. Die Seite 3 vom 4.September 2015 zeigt nach einer Idee von Fotochef Uwe Mann nur den Rand des Bildes, aber nicht das tote Kind. Stattdessen erklärt ein Leitartikel, warum sich die Redaktion für diesen Weg entschieden hat. Die Jury der Lead Awards prämiert seit 1993 Leistungen von Print- und Onlinemedien. Die meisten Preise räumte das Magazin der "Süddeutschen Zeitung" ab. Als beste Tageszeitung 2016 wurde die Berliner Boulevardzeitung "BZ" geehrt. (kle)

www.freiepresse.de/einbild