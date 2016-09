Berlin-Wahl bringt wohl neue Regierungskoalition

Berlin. Die Berliner wählen am Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus. Für eine Neuauflage von Rot-Schwarz unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird es künftig wohl nicht mehr reichen. Wofür dann? weiterlesen

Wahl in preußischer Unordnung

Zum Schlussspurt im Berliner Wahlkampf bieten die Parteien viel politische Prominenz auf. Seit Wochen deutet alles darauf hin, dass sich die bisherige Regierung nicht halten kann - und will.

17.09.2016

freiepresse.de

Deutschland

Bernd Settnik

Zeichen stehen auf Rot-Grün-Rot in Berlin

Rund 2,5 Millionen Berliner dürfen am Sonntag wählen. Die rot-schwarze Koalition muss wohl einpacken, die AfD könnte in ihr zehntes Landesparlament einziehen. Hochschulen und Verkehrsbetriebe riefen zum Gang an die Urne auf.