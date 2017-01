Berlin und Paris halten an Russland-Sanktionen fest

erschienen am 28.01.2017



Paris (dpa) - Deutschland und Frankreich halten an den Russland-Sanktionen fest. Zunächst müsse es Fortschritte im Minsker Friedensprozess für die Ukraine geben, forderte der neue Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Paris nach seinem Antrittsbesuch beim französischen Amtskollegen Jean-Marc Ayrault.

Berlin und Paris hätten in der Frage eine «klare Position». Der SPD-Politiker fügte hinzu: «Wir halten es für dringend nötig, dass auf beiden Seiten Fortschritte im Minsker Friedensprozess gemacht werden, und dann ergeben sich auch die Konsequenzen für die Sanktionen.» Der neue US-Präsident Donald Trump hatte angedeutet, die Russland-Sanktionen neu bewerten zu wollen.