Berliner FDP will Ã¼ber Tegel zurÃ¼ck ins Stadtparlament

Berliner FDP will über Tegel zurück ins Stadtparlament

Die Liberalen stehen bei der Wahl am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde. Beginnt nun ihr Comeback im Osten?

Von Uwe Kuhr

erschienen am 15.09.2016



Berlin. Fünf Prozent können vielleicht nicht berauschen, aber sie können elektrisieren. So geht es momentan der Berliner FDP, den Freien Demokraten. Am Sonntag wählt die Stadt ein neues Abgeordnetenhaus. Seit zwei Monaten sagen die Demoskopen der Partei - die nie müde wurde, ihre Verachtung für Wahlumfragen zu wiederholen - fünf Prozent Stimmenanteil voraus. Erstmals seit ihrem Quasi-Rauswurf aus dem Bundestag 2013 und dem nachfolgenden Verlust sämtlicher Parlamentssitze in den ostdeutschen Flächenländern könnten die Liberalen zumindest ins Berliner Stadtparlament zurückkehren. Vor fast zwei Wochen war der Versuch in Mecklenburg-Vorpommern mit nur drei Prozent gescheitert. Im März erging es ihr in Sachsen-Anhalt ähnlich.

Wenn die Berliner FDP es diesmal schaffen sollte, dann wohl vor allem wegen ihrer Tegel-Kampagne. Die Partei tritt vehement dafür ein, dass der Flughafen Tegel auch nach Eröffnung des Pannenflughafens BER offen bleibt, obwohl er vereinbarungsgemäß schließen müsste. Ein Volksbegehren läuft parallel. FDP mit "F" wie Flughafen - witzelt man schon in Berlin. Die Freien Demokraten lassen sich nicht beirren und verweisen auf hohe Passagier-Prognosezahlen. Die Hauptstadtpresse reibt sich verwundert die Augen. Sie erinnert nur daran, dass die Baugenehmigung des BER an die künftige Schließung des Flughafens Tegel geknüpft war. Keine andere Partei setzt sich für Tegel als Flughafen ein.

Doch FDP-Bundesparteichef Christian Lindner glaubt, dass seine Partei mit der Kampagne für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel am Sonntag die Rückkehr ins Berliner Landesparlament schafft. Man dürfe nicht erlauben, "dass ein city-naher funktionierender Airport geschlossen wird", sagte Lindner am MIttwoch der Deutschen Presse-Agentur. Lindner braucht diesen Erfolg, weil seine Leistungsbilanz bei der Neuausrichtung der Partei unter einer West-Ost-Schieflage leidet.

Als die FDP in Mecklenburg-Vorpommern scheiterte, sprach Lindner von einem "Rückschlag auf dem Weg in die Parlamente". Umfrageinstitute verweisen für Berlin auf eine hohe Dynamik zwischen den großen Parteien: SPD, CDU, Linke und AfD werden Stimmenanteile zwischen 24 und 12 Prozent zugetraut. Gerade die AfD - mit der sich die FDP nach wie vor nicht auseinandersetzt - könnte bei ihrer Rolle im Osten den Ausschlag geben. Kleine Verschiebungen oder mehr Wahlbeteiligung können den Traum der FDP platzen lassen. Berlin ist die zehnte Landtagswahl unter Lindners Parteivorsitz. Viermal gelang der Sprung ins Parlament, fünfmal ging er daneben - immer im Osten. Berlin bleibt eine Zitterpartie.