Berliner Grüne stimmen über Koalitionsvertrag ab

erschienen am 03.12.2016



Berlin (dpa) - Die Berliner Grünen stimmen heute als erste Partei über den rot-rot-grünen Koalitionsvertrag ab. Es wird erwartet, dass die Delegierten des Parteitags den Weg frei machen für die bundesweit erste Koalition von SPD, Linken und Grünen unter Führung der Sozialdemokraten.

Am Montag entscheidet ein SPD-Parteitag, bevor die Linke am Mittwoch die Ergebnisse ihres Mitgliederentscheids vorlegt. Sollte alles glatt gehen, wird der SPD-Politiker Michael Müller am kommenden Donnerstag im Abgeordnetenhaus erneut zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Bisher führte er einen rot-schwarzen Senat.