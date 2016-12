Blaue Stunde

Die Deutschen stimmen nächstes Jahr über einen neuen Bundestag ab. Für die CDU will Angela Merkel noch einmal Kanzlerin werden, doch an der Parteibasis in Sachsen ist kein Aufbruch zu spüren. Ganz anders bei der AfD: Für sie hat der Wahlkampf längst begonnen - die Kräfte im konservativen Lager verschieben sich.

Von Oliver Hach

erschienen am 01.12.2016



Chemnitz/Reinsberg. Die Küche ist gutbürgerlich im Gasthof Reinsberg, hier wird Rostbrätl zum Bier bestellt. Auf den Tischen liegt die "Blaue Post" aus, die Zeitung der AfD-Landtagsfraktion. Dazu findet der Gast eine Liste mit Werbeartikeln. Man kann hellblaue Krawatten oder Damenschals ordern - mit und ohne Logo. Der Mann indes, der vorn an der Leinwand steht, trägt nichts dergleichen. Er ist noch nicht lange in der Partei, erst vor kurzem hat er sich als Mitglied geoutet.

"Was will die AfD?" - so ist der Informationsabend überschrieben. An diesem Freitag Ende November geht es nicht ums Thema Asyl, das die Partei groß machte, auch nicht um den Euro, dessen Krise zur Gründung der AfD führte. Jörg Bret-schneider, 46, promovierter Diplom- Ingenieur am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik in Dresden und Vater von acht Kindern, spricht in seinem Heimatort über Familienpolitik.

Die Leute kennen ihn in Reinsberg, einer Gemeinde nördlich von Freiberg im Landkreis Mittelsachsen. Bretschneider ist Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule. Sein jüngster Sohn wurde hier dieses Jahr eingeschult, seine Ehefrau ist in der evangelischen Kirchgemeinde engagiert. Bretschneider sagt: "Nur Familien können Werte und Wohlstand bewahren."

Im Herbst 2017 wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Der genaue Termin steht noch nicht fest, voraussichtlich wird es der 17. oder der 24. September sein. Angela Merkel will weitermachen, will als CDU-Vorsitzende zum vierten Mal Bundeskanzlerin werden. Deutschlands größte Volkspartei müsste sich nach dieser Entscheidung hinter ihrer Spitzenkandidatin versammeln, der Wahlkampf ist eröffnet.

An der Parteibasis in Sachsen ist davon nichts zu spüren. Merkels Entscheidung hat die Partei gespalten. Zwischen Vogtland und Mittelsachsen schwanken die offiziellen Statements der Funktionäre von "beste Lösung" über "alternativlos" bis zu "nicht begeistert" und "ein sehr schlechtes Zeichen für unsere Parteiendemokratie".

In den Kalendern der sächsischen CDU-Kreisverbände stehen in diesen Wochen nur noch Weihnachtsfeiern. "Wir müssten eigentlich viel mehr nach draußen gehen", sagt Gabriele Rausch. Die Kommunikations- und Kommunalberaterin aus Pockau-Lengefeld ist Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU im Erzgebirge. Sie beklagt, die Partei wiege sich in einer scheinbaren Sicherheit. Es stecke viel Trägheit in der etablierten Politik. Über die CDU-Basis urteilt Rausch: "Still ruht der See."

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist in Sachsen die größte Partei, doch sie büßt Jahr für Jahr Mitglieder ein. Aktuell sind es noch knapp über 11.000, rund 300 weniger als Ende 2015 - Durchschnittsalter: 57,5 Jahre. Die Alternative für Deutschland legte im selben Zeitraum um 600 Personen zu und zählt nun fast 1600 Mitglieder im Freistaat. Und sie macht viel Wirbel. Seit die AfD im Sächsischen Landtag sitzt, ist eine PR-Maschinerie angelaufen, gegen die keine andere Partei anzukommen scheint. Mehr als 1100 Pressemitteilungen haben AfD-Fraktion und Landesverband nach eigenen Angaben allein in diesem Jahr bislang verschickt, dazu kommen Facebook, Twitter, Youtube und diverse Druckwerke. Vier haupt- und vier ehrenamtliche Mitarbeiter sind dafür im Einsatz.

In Reinsberg führt ein junger Wissenschaftler der TU Freiberg in den AfD-Abend zur Familienpolitik ein. "Wir ackern wie wild", sagt Rolf Weigand und verweist auf die Arbeit der mittlerweile fünf Regionalgruppen der AfD im Kreisverband Mittelsachsen. Im Wochentakt organisiert die Partei hier Informationsveranstaltungen, die Bürgersprechstunde heißt "Blaue Stunde".

Weigand ist wie Bretschneider promovierter Ingenieur, arbeitet am Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik der Bergakademie. Sein Institutsleiter ist Professor Heiko Hessenkemper, ebenfalls AfD-Mitglied. Auf einer Anti-Asyl-Demons-tration in Freiberg sprach Hessenkemper von "Umvolkung", jetzt ist er Direktkandidat der AfD für die Bundestagswahl in Mittelsachsen.

Die AfD hat schon fast alle Direktbewerber für die 16 sächsischen Bundestagswahlkreise aufgestellt, darunter Parteichefin Frauke Petry im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; die Presse wurde oft erst hinterher informiert. Auf Nachfrage entschuldigt sich der Landesverband damit, die Öffentlichkeitsarbeit funktioniere in den Kreisverbänden noch nicht optimal.

Vielleicht war die eine oder andere Veranstaltung aber auch nicht so pressetauglich. Wie etwa die Wahl von Benjamin Przybylla in Zwickau. Der junge Mann hatte sich als Betreiber eines Youtube-Kanals hervorgetan, in dem Politiker und Ausländer verunglimpft werden; seine beiden Gegenkandidaten fielen aus, weil sie kein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen konnten. Bemerkenswert ist auch die Nominierung von Thomas Hartung im Wahlkreis Dresden II. Wegen behindertenfeindlicher Äußerungen war Hartung zunächst in Ungnade gefallen, dann wurde er Landesvize der AfD, nun ist er Bundestagsaspirant. Nach seiner Aufstellung gab er bekannt, er habe zeitweise für Pegida die Pressearbeit gemacht. Interessant dürfte auch der Aufstellungsparteitag für den Kandidaten im Wahlkreis Meißen werden. Dort tritt am Sonntag Pegida-Funktionär Siegfried Däbritz gegen den erzgebirgischen Landtagsabgeordneten Carsten Hütter an.

Die CDU schickt in Meißen mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière ihren prominentesten Vertreter ins Rennen. Im Sachsen-Kader der Union tauchen fast keine neuen Gesichter auf - dennoch wird es ein "Weiter so" ab Herbst 2017 wohl nicht überall geben. Bei den beiden vorangegangenen Bundestagswahlen holte die CDU alle Direktmandate im Freistaat, diesmal könnte sie mehrere an die AfD verlieren.

Die AfD sei die große Herausforderung, sagt ein junger sächsischer CDU-Politiker, der anonym bleiben will. Seine Partei, so beklagt er, sei nicht kampagnenfähig und überaltert, an der Basis herrsche Verunsicherung. Zugleich hätten viele den Ernst der Lage nicht erkannt. Der junge Parteifunktionär rechnet mit Mandatsverlusten: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Chemnitz gewinnen."

Auch mit Austritten hat die CDU zu kämpfen. Im September verließ Maximilian Krah vom Kreisvorstand Dresden die Partei und startete die Internet-Initiative "Zeit zu gehen". Zu denen, die nach Merkels Entscheidung für eine erneute Kanzlerkandidatur hinschmissen, gehört Joachim Hadlich in Elterlein. "Schauen Sie sich das AfD-Programm an. Dann sehen Sie, dass es das bessere CDU-Programm ist", sagt Hadlich, der nun der AfD angehört. Im Erzgebirge hatte er sich als Vorsitzender des Landesverbandes der Christdemokraten für das Leben einen Namen gemacht. Der Verband organisiert in Annaberg-Buchholz den jährlichen "Marsch für das Leben" - gegen Abtreibungen.

In Reinsberg spricht Jörg Bretschneider von einem Ereignis, das in den 1970er-Jahren eintrat und das dazu führte, dass die deutsche Bevölkerung nicht mehr wachse: der Pillenknick. Hinzu kämen 120.000 Abtreibungen jährlich, davon seien 94 Prozent sozial und nicht medizinisch indiziert, die Scheine für die Abtreibung würden von den Beratungsstellen viel zu lax erteilt. "Doch wer das kritisiert", so Bretschneider, "wird ganz schnell in die fundamentalistische Ecke gestellt." Das Leitbild der AfD, das er verbreitet, lautet "Familie 2 plus": Mütter sollen wieder respektiert, Väter für die Kinder freigesetzt, Ehen gestärkt, die Zahl der Abtreibungen gesenkt werden. Bretschneider will ein Familienwahlrecht mit Extrastimmen für Eltern. "Dann werden sie eine interessante Gruppe für Politiker."

Der Fraunhofer-Ingenieur ist ein Parteistratege. Er leitet den Landesfachausschuss Familie, Asyl und Einwanderung der AfD. Schon seit zwei Jahren arbeitet er dort im Hintergrund an der Programmatik, erst dieses Jahr trat er in die AfD ein. Bretschneider lobt das Grundgesetz und die soziale Marktwirtschaft; vieles, was er sagt, klingt nach konservativer Politik wie einst in der CDU.

Veronika Bellmann, die mittelsächsische Wahlkreisabgeordnete der Christdemokraten, die ihre fünfte Mandatszeit im Bundestag anstrebt, glaubt, dass die AfD bei der Union abgeschrieben hat. "Es gibt da Punkte, die einmal CDU-Positionen waren." Im Kampf um das konservative Lager verweist sie auf beschlossene Verschärfungen in der Asylpolitik, mit denen die CDU ihre Kritiker ruhig stimmen wolle. "Doch diese Korrekturen werden in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen."

Bei der AfD schon. Ob Abschiebungen, Grenzkontrollen, Kinderehen- oder Burkaverbot - jedes vermeintliche Einschwenken auf ihre Positionen feiert die PR-Abteilung der Partei als Sieg: "AfD wirkt."