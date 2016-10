Böhnhardts Komplize mit der angeblichen Vorliebe für Kinder

Nahe dem Fundort des Skeletts der 15 Jahre lang verschollenen Peggy K. gibt es eine Waldhütte, in der sich frühere Freunde des NSU-Mitglieds trafen.

Von Jens Eumann

erschienen am 18.10.2016



Jena. Bei seiner Vernehmung 2012 lieferte Enrico T. aus Jena eine Spur, die damals keinen aufmerken ließ. Im Verfahren zur terroristischen Gruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) galt es, Licht auf T.s Rolle als Mittelsmann bei der Beschaffung der Tatwaffe der Ceska-Mordserie zu klären. T. hatte offenbar die Brücke geschlagen zwischen dem Schweizer Verkäufer und dem Thüringer Käufer, über den die Waffe in der Neonazi-Boutique "Madley" gelandet war. Dort hatten NSU-Unterstützer die Pistole fürs NSU-Trio erworben. Zu all dem könne er nichts sagen, beteuerte Enrico T.

Aber etwas anderes wollte er loswerden. 1993 sei er Verdächtiger bei einem Mord gewesen, verriet Enrico T. den NSU-Ermittlern. Am Ufer der Saale war der Leichnam eines neunjährigen Kindes gefunden worden - des entführten und missbrauchten Bernd B. Ganz in der Nähe habe der Motor seines Bootes gelegen, sagte Enrico T. Das Boot sei ihm zuvor gestohlen worden. Er gehe davon aus, dass jemand ihm den Mord habe in die Schuhe schieben wollen. Ihm fiel nur ein Name ein: Uwe Böhnhardt, mit dem er so oft auf Diebestour gegangen war. Böhnhardt, der als einziger das Versteck des Bootes gekannt habe, mit dem sie mehrfach Beute ihrer Fischzüge zu einem Versteck am Fluss transportiert hätten. Kurz vor dem Mord habe er sich mit Böhnhardt gestritten, sagte T. aus. 2012 maß man der Aussage kaum Bedeutung bei. Das ist anders, seit man vor Tagen am Fundort des Skeletts der 2001 aus dem fränkischen Lichtenberg verschollenen Peggy K. einen fingernagelgroßen Stofffetzen entdeckte, dem eine DNA-Spur des mutmaßlichen Rechtsterroristen Böhnhardt anhaftet. Seit Montag überprüft eine Sonderkommission ungeklärte Morde an Kindern, die im Raum Jena stattfanden. Neben dem neunjährigen Bernd B. ist da der Fall der zehnjährigen Ramona K., die 1996 verschwand und Monate später tot in einem Wald bei Eisenach gefunden worden war.

Wie und wann der Fetzen mit Böhnhardts DNA an den Fundort der erst in diesem Sommer entdeckten Überreste Peggy K.s gelangte, ist unklar. Klar ist nur, dass das rechtsmedizinische Institut Jena eine Verunreinigungs-Panne ausschließt. In dem Institut wurde sowohl 2011 der im ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach gefundene Leichnam Uwe Böhnhardts untersucht, als auch jetzt das Skelett von Peggy. Aber eben nicht der Stofffetzen und andere Fundstücke aus dem Wald des thüringisch-bayerischen Grenzgebiets. Diese analysierte man in Bayern. Keine Panne - diese Erkenntnis lässt die Frage offen, wer den Fetzen mit Böhnhardts DNA am Fundort des Skeletts hinterließ, der nur 15 Kilometer Luftlinie von Peggys Heimatort Lichtenberg entfernt liegt. Dass Böhnhardt selbst die Spur verursachte, erscheint zumindest fragwürdig. Denn bei zehn NSU-Morden, zwei Bombenanschlägen und 15 Raubüberfällen hinterließen die mutmaßlichen Täter Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos an keinem der Tatorte je DNA-Spuren. Sie fingen sogar Hülsen verschossener Patronen auf, indem sie aus einer Plastiktüte heraus schossen. Die neunjährige Peggy K. verschwand im Mai 2001, also nach dem ersten NSU-Mord, bei dem die Täter bereits so große Sorgfalt hatten walten lassen. Somit könnte auch jemand anderes den Fetzen hinterlassen haben, einen Fetzen eines Textilstücks, mit dem Böhnhardt vormals in Kontakt gekommen war. Unweit des Fundorts von Peggys Skelett gibt es eine Waldhütte, die nach Erkenntnissen von Yavuz Narin, Opfer-Anwalt im NSU-Prozess, von Jenaer Neonazis genutzt wurde, unter anderem von Freunden Böhnhardts aus der Zeit vor dem Abtauchen. Auch Enrico T., der 1993 im Mordfall Bernd B. unter Verdacht stand, gehörte zu den Nutzern der Hütte. Unabhängig von T.s damals nahe der Kinderleiche entdecktem Bootsmotor hatte ein anderer Jenaer Szene-Zeuge über T. ausgesagt, er stehe "auf kleine Kinder".

Ob Peggys Entführung und Mord mit Missbrauch zu tun haben oder ob es um rechtsextreme Motive ging, ist indes unklar. Peggys Mutter hatte sich vor der Entführung im Zuge ihrer Beziehung zu einem türkischen Mann dem Islam zugewandt, sagte ihre Anwältin in dieser Woche. Ob es einen Brief an die Mutter gab, der hetzte, sie habe ein "so arisches Kind" wie Peggy nicht verdient, ließ die Anwältin offen. Entsprechendes hatte die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Ermittlungsakten berichtet. (mit dpa)