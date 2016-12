Brandanschlag auf Gebäude der Bundeswehr in Magdeburg

erschienen am 21.12.2016



Magdeburg (dpa) - Auf das Landeskommando der Bundeswehr in Magdeburg ist am frühen Morgen ein Brandanschlag verübt worden. «Wir gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus», sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittler hätten mehrere Brandausbruchsherde gefunden. Laut Polizei hatten Zeugen gegen 3.40 Uhr einen Feuerschein auf dem Dach bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden wird mit 75.000 Euro beziffert. Das Landeskommando war erst vor kurzem in sein neues Gebäude in der Magdeburger Innenstadt eingezogen.