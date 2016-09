BrandgefÃ¤hrliches Schweigen

Brandgefährliches Schweigen

Der einstige Ortsbürgermeister von Tröglitz hat ein Buch geschrieben. Er fragt sich darin, wann und wie sein politisches Leben, sein geliebtes Dorf und der Zusammenhalt in der Gesellschaft in die Brüche gegangen sind.

Von Ronny Schilder

erschienen am 07.09.2016



Tröglitz. Es gab eine Zeit vor dem Hass, vor den Schlagzeilen. Da war Tröglitz bloß ein Dorf im Süden Sachsen-Anhalts, knapp 3000 Einwohner, viele aus Schlesien und dem Sudetenland zugewandert oder Nachkommen von Zugewanderten. Arbeiter, Angestellte im Hydrierwerk. Das überstand zwar die DDR, aber nach der Wende ging ihm der Sprit aus. Das Ende des Werks schlug Narben in Tröglitz. Kein prosperierendes Dorf, kein Schmuckstück in fremden Augen - aber Heimat, nicht schlechter als anderswo.

Bevor der Hass ausbricht, heißt der Ortsbürgermeister Markus Nierth. Geboren in Eisleben/DDR, mit 17 Jahren von den Eltern in den Westen mitgenommen. Studierter Theologe, Prediger. Rückkehrer. Gefragter Trauerredner. Parteilos, von der CDU protegiert, sechs Jahre Ortschef im Ehrenamt, einmal sogar wiedergewählt. Einer, der sein Dorf, seine alte, neue Heimat liebt, mit seiner Familie hier investiert und Kinder großzieht.

Heute muss Nierth sich fragen, ob er nicht zu blauäugig war. Den Menschen zu viel zugetraut, ihre politische Bequemlichkeit, ihren Opportunismus unterschätzt hat. "Wie das Schweigen der Mitte die Rechten stark macht" heißt das Buch im Untertitel, das er über seine Tröglitzer Erfahrungen geschrieben hat. Darin analysiert er eine Lebenswelt, in der es offenbar an Werten mangelt, an einem barmherzigen Umgang der Menschen miteinander, an Gnade und an Achtung, wie er es ausdrückt. "Früher hieß das Nächstenliebe." Mit Kommunalpolitikern, die sich lieber verstecken und Probleme aussitzen, anstatt sich ihren Bürgern zu stellen. Und mit Eliten, Respektspersonen vor Ort, die sich ein christliches oder humanistisches Profil zugutehalten, ansonsten aber schweigen, sich ausklinken aus den Konflikten der Zeit.

Nierth glaubt, dass der "Mikrokosmos Tröglitz" repräsentativ für viele andere Orte in Deutschland ist. Auch die Eskalationsstufen würden sich gleichen. Deshalb habe er das Buch geschrieben.

In seinem Fall begann die Eskalation im November 2014, als im Naumburger Kreistag durchsickert, dass Flüchtlinge nach Tröglitz kommen sollen. Kein offizielles Wort darüber vom Landrat oder dem Gemeindebürgermeister zu den Tröglitzer Bürgern. Ein NPD-Kreisrat wird zum Überbringer der Neuigkeit, ermuntert zu spontanen Treffen auf dem zentralen Platz des Ortes und meldet Anfang Januar 2015 die erste Kundgebung gegen die Heimpläne an. Während sich aus Naumburg niemand blicken lässt, steckt Nierth im Dilemma: Er will sich den Sorgen seiner Einwohner stellen, hadert aber damit, dass die NPD hierfür die Protestkultur gebildet hat. Ein langer, insgesamt eher ausgewogener Artikel im Ortsblatt aus Nierths Feder heizt die Debatte noch an. "Viele fühlten sich ernstgenommen", schreibt Nierth im Rückblick. Andere, auch viele, lasen nur das heraus, was sie hören wollten.

Am Rande der ersten von der NPD angemeldeten Demo steht Nierth mit einigen Ortschaftsräten am Infostand. Er will präsent sein, ein sichtbarer Gegenpol. Schon beim nächsten NPD-Aufzug gehen nach Nierths Beobachtung weniger Einheimische mit, dafür zunehmend Auswärtige mit rechter Gesinnung. Die Idee zu einer Gegendemonstration wird verworfen, um nicht selbst Demonstranten zu "importieren". Stattdessen läuten die Glocken der Kirche zum Friedensgebet. "Aus dem Ort bleibt sichtbarer und hörbarer Widerspruch gegen die NPD aus", schreibt Nierth. Die Radikalen werden radikaler: "Aus einem Gefühl von Ohnmacht und Niederlage scheint damals Trotz entstanden zu sein. Wie pubertierende Jugendliche wollen sie ihren Willen durchsetzen, und der heißt: keine Asylanten in ihrem Lebensumfeld. Der Rat von Pädagogen scheint auch in diesem Fall der richtige zu sein: konsequent und deutlich bleiben."

Der Burgenlandkreis lässt verlauten: Das Flüchtlingsheim kommt. Die Demonstranten beschließen, vor das Wohnhaus des Bürgermeisters zu marschieren. Eine enge Straße führt zum alten Gasthaus, das Familie Nierth bewohnt und in dem Ehefrau Susanna eine Tanzschule betreibt. Die Demonstranten feiern sich als "Trögida". Sie hören Hetzern wie dem Ronneburger Holocaustleugner Christian Bärthel zu, der Texte von Hans Püschel verliest, einem NPD-Kader mit innenministeriellem Redeverbot. Nierth hat in Sachen Flüchtlinge keine Entscheidungsbefugnis. Aber "die da oben" sind nicht greifbar, und seine Familie erhebt deutlich die Stimme im Ort, den Zuwanderern offen und menschlich zu begegnen.

Eines Vormittags geht der NPD-Kreisrat, der die Demo zum Wohnhaus plant, mit einem Beamten des Landratsamtes die geplante Route ab, bis an Nierths Hoftür. Der Ortsbürgermeister erfährt davon erst, als nachmittags zwei Polizisten kommen, um ihn zu warnen.

Was tun? Die Rechtsradikalen, sagt Nierth im Rückblick, wollten an ihm ein Exempel statuieren. "Ihr Hass braucht sichtbare Feindbilder, und ich war ihnen bekannt." Nierth trommelt den Ortschaftsrat zusammen und kündigt seinen Rücktritt an, falls nicht der Aufzug zu seinem Haus noch verhindert werde. Er habe ein Ultimatum gestellt, schreibt Nierth. Nächster Morgen, zehn Uhr. Niemand meldet sich.

Als der ansässige NPD-Aktivist von Nierths Rückzug erfährt, bläst er die Demonstration zu dessen Wohnhaus ab. Nierth schreibt: "Der politische Schaden, der aus dem Versagen der Behörden entstand, schien uns enorm. Dass es nicht zum Auflauf der Rechten vor meinem Privathaus kam, hatte nicht das Landratsamt entschieden, sondern jemand von der NPD." Sein Glaube und der seiner Frau an Rechtsstaat und Demokratie sei in jenen Tagen schwer erschüttert worden.

Markus Nierth wird durch seinen Rücktritt bundesweit bekannt. Wenige Tage später stehen Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und der Landrat des Burgenlandkreises in der Tür und sagen: "Tröglitz muss eine Erfolgsgeschichte werden." Auch die AfD-Chefin Frauke Petry kommt zu Nierth, sie werden nicht warm miteinander. Während ihn bei der "politischen Hausmacht CDU" die "Profillosigkeit, diese anpassungsbereite, wertevergessene Beliebigkeit" abstößt, findet Markus Nierth bei der Linken und den Grünen in Sachsen-Anhalt tätigen Zuspruch. Seine Einstellung zu einzelnen politischen Parteien habe sich nachhaltig verändert, sagt er heute.

Tröglitz kommt nach Nierths Rücktritt nicht zur Ruhe. Im Frühjahr 2015 ist das Dorf ein "anderer, ein zerrissener Ort". 130 Einwohner setzen ihre Unterschrift unter eine "Tröglitzer Erklärung", wonach ihr Ort "weltoffen und Menschen zugewandt" sei. Im Lager der Fremdenfeinde behaupten Rechtsradikale die Wortführerschaft - auch bei jener Versammlung, bei der die Anmietung von Wohnungen für 40 Flüchtlinge bekanntgegeben wurde.

Vier Tage nach diesem Treffen, in der Nacht zum Ostersamstag, wird in Tröglitz ein als Flüchtlingsunterkunft vorgesehenes Haus in Brand gesteckt. Es gehe hier nicht mehr um Verbrechensbekämpfung, sagt Ministerpräsident Haseloff, es gehe um die Demokratie. Eine Sonderkommission der Polizei mit mehr als zwei Dutzend Beamten, die Soko "Kanister", findet die Täter nicht. Die meisten Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland wurden bisher nicht aufgeklärt.

Persönliche Drohungen erreichen auch Familie Nierth. Fäkalien in der Post, Schmähbriefe und Todeswünsche. "Ganz automatisch erhöhe ich die Schutzmaßnahmen. Wie vom LKA, dem Landeskriminalamt, beraten, steige ich immer erst aus dem Auto, nachdem ich mich umgesehen habe, bin beim Einkaufen und Spazierengehen, ja eigentlich jederzeit innerlich auf Überraschungsangriffe vorbereitet, schaue fast immer, wer hinter mir geht." Als Trauerredner wird Nierth boykottiert, verliert ein Drittel seiner Einkünfte. Auch die Tanzschule gerät in Mitleidenschaft.

Als Nierth in der Talkshow von Markus Lanz über Tröglitz spricht, den Ort und seine Menschen dabei verteidigt, sagt der Sänger Heino, er wäre dort schon lange weggezogen.

Anfang Juni 2015 will Nierth einige Flüchtlinge in einer Wohnung unterbringen, die er in seiner Nachbarschaft verwaltet. Es kommt zu einer Versammlung, in der ihn ein Nachbar offen angreift, ihm "Geltungsbedürftigkeit" und "Mediengeilheit" vorwirft, die den ganzen Ort in Verruf bringe, in dem doch "kein Mensch gegen Asylbewerber" sei. Die anderen tuschelten und schwiegen, erinnert sich Nierth. Keiner habe direkt angegriffen, keiner ihn verteidigt. Es sei "wie eine unsichtbare Hinrichtung" gewesen.

Zwei Monate nach dem Brandanschlag kommen die ersten Flüchtlinge: zwei afghanische Familien mit einem Kind und eine indische Familie mit Kind. Später leben sechs Familien mit 13 Kindern in Tröglitz, von denen drei hier geboren werden. Sie wohnen mit Einheimischen unter einem Dach - eine afghanische Familie neben dem Haus, auf das der Brandanschlag verübt worden war. Einige Flüchtlinge spielen Fußball beim TSV Tröglitz, der sich immer offen für die Neuankömmlinge gezeigt habe. Ein afghanisches Paar tritt zum Christentum über. Es wird in der Kirche des Ortsteils getauft, in dem Familie Nierth lebt und in der die Friedensgebete während der Demos stattgefunden hatten.

Happy End? Im März 2016 sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Fast jeder dritte Tröglitzer, der zur Wahl geht, wählt AfD, deren Spitzenkandidat für den rechtsnationalen Flügel steht. Die NPD kommt auf fünf Prozent. Nierth ist schockiert: 40 Prozent für eine rechte, fremdenfeindliche Politik. Er beschließt, seine Gedanken und Erfahrungen zu Papier zu bringen.

Für Markus Nierth sind Extremismus und Gewalt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das Schweigen der Mehrheit mache die Extremisten stark. Das Wegducken und Wegbleiben der Mitte werde nicht nur von den Rechten als Zustimmung gewertet. Verstockte Politik und fehlender gesellschaftlicher Dialog spielten Extremisten in die Hände. Kommunale Entscheidungsträger dürften nicht nur verwalten, sondern müssten politische Verantwortung übernehmen. In Tröglitz hätten sich zwischen dem ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und dem Landrat "mehrere Glieder in der Kette der politischen Verantwortung einfach ausgeklinkt".

Das Internet und Facebook haben nach Ansicht Nierths in Tröglitz zur Enthemmung der Diskussion beigetragen. Offenbar zog die Facebook-Seite auch Rassisten und Rechtsradikale von auswärts an. Geschadet hätten auch hysterische Medienberichte: "Die Mehrheit rückte und hielt intuitiv zusammen."

Dass die NPD die Proteste so leicht übernehmen konnte, zeigt für Nierth "das hohe Maß an Angst und Misstrauen dem Staat gegenüber" sowie den "Mangel an Übung oder Erfahrung mit dem demokratischen System und seinen Formen der Bürgerbeteiligung". Seine Hoffnung ruhe jetzt nicht zuletzt darauf, dass eine neue Generation junger Leute - offener, engagierter und selbstbewusster als ihre Altvorderen - sich aktiver und beherzter in die Gesellschaft einbringen werde.