Bundesamt erwartet weniger als 300 000 Flüchtlinge

05.11.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Soeren Stache

Grillo gegen Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes

Bundeswirtschaftsminister Gabriel will den Vormarsch chinesischer Staatsfirmen in Deutschland erschweren. Die Wirtschaft will aber keine Abschottung, sondern ihrerseits besseren Zugang in China. weiterlesen