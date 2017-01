Bundestag will Cannabis auf Rezept freigeben

erschienen am 19.01.2017



Berlin (dpa) - Der Bundestag will heute Cannabis für Schwerkranke auf Rezept freigeben. Ein Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums dürfte bei allen Fraktionen auf Zustimmung stoßen, verlautete aus Fraktionskreisen in Berlin.

Die Krankenkassen sollen etwa Cannabis gegen Schmerzen und Appetitlosigkeit bezahlen müssen, wenn die Ärzte keinen Alternative mehr sehen.

Weitere Themen sind die Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik und ein Sportbericht der Bundesregierung.