Bye-bye Berlin: US-Präsident Barack Obama nimmt Abschied

Es ist sein letzer Staatsbesuch in Deutschland. Nach anfänglicher Distanz vor acht Jahren gehen der scheidende US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel als Freunde auseinander.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 17.11.2016



Berlin. Es dauert, bis sie kommen, der mächtigste Mann der Welt und die mächtigste Frau Europas. Mit einer Dreiviertelstunde Verspätung erscheinen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Gast, der im Januar aus dem Amt scheidende US-Präsident Barack Obama, schließlich gut gelaunt in der Presselobby des Kanzleramts und postieren sich an den Rednerpulten.

Ihr Auftritt wirkt lässig. Dabei ist Berlin im Ausnahmezustand ob des hohen Besuchs. Mal wieder. Der Autoverkehr in Mitte ist weiträumig umgeleitet, Hubschrauber kreisen zeitweise am Himmel und in den Durchsagen der S-Bahn ist seit zwei Tagen zu hören, dass der Halt "Pariser Platz" wegen "des Staatsbesuchs" entfällt. Ein Name wird erst gar nicht genannt. Es weiß ohnehin jeder, wer gemeint ist: Obama, der während seines dreitätigen Besuchs im Hotel "Adlon" am Pariser Platz logiert. Er ist auf Abschiedsbesuch in Europa. Deutschland ist seine letzte Station in der Alten Welt.

Da stehen sie also, jene zwei Freunde, die in den ersten gemeinsamen Jahren durchaus miteinander fremdelten. Gestern loben beide ausführlich die enge und gute Partnerschaft ihrer beiden Länder. Obama nennt Merkel "tough", also zäh, und preist ihre Führungsqualitäten. Zugleich macht er mit einem verschmitzten Lächeln klar, dass er es ziemlich gut fände, wenn Merkel als Kanzlerin erneut kandidieren würde. Um es gleich zu sagen: Merkel lässt gestern erneut offen, ob sie wieder antritt. Sie tut es wie Obama mit einem Lächeln. Die zwei sind ein gutes Team.

Das war nicht immer so. Als Obama als 44. Präsident der Vereinigten Staaten 2008 frisch im Amt war, dauerte es, bis er und Merkel einen Draht zueinander fanden. Der Kanzlerin schien der damals weltweit als Hoffnungsträger gefeierte Obama suspekt. Und offenbar zu vorschnell. Etwa, als Obama noch im US-Wahlkampf vor dem Brandenburger Tor auftreten wollte. Das war in Merkels Augen zu viel der Ehre für einen Kandidaten. Obama musste an die Siegessäule ausweichen. Es geriet dennoch zu einer historischen Veranstaltung. 200.000 Menschen jubelten Obama zu. Wie es wohl gewesen wäre, wenn Donald Trump, der künftige Mann im Weißen Haus, dort gesprochen hätte?

Obamas Auftritt vor der Kulisse des Brandenburger Tors wurde schließlich im Sommer 2013 mit viel Pomp nachgeholt. Merkel kamen die sonnigen Bilder an der Seite Obamas gut zupass im damals anlaufenden Bundestagswahlkampf. Doch nur wenig später gab es die wohl schwerste Krise im transatlantischen Verhältnis, als nämlich bekannt wurde, in welchem Ausmaß der US-Geheimdienst NSA auch deutsche Spitzenpolitiker ausspionierte. Als kurze Zeit später öffentlich wurde, dass sogar das Handy der Kanzlerin abgehört worden war, schien sich atmosphärisch ein kaum überwindbarer Eisberg zwischen die transatlantischen Partner zu schieben. Eine erboste Merkel sprach in laufende Kameras: "Abhören unter Freunden, das geht gar nicht."

Erst als in den Folgemonaten klar wurde, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst BND ebenfalls eine bedenkliche Abhörpraxis pflegte und der NSA sogar geholfen hatte, Ziele auszuspähen, beruhigten sich die bilateralen Beziehungen. Seit Ausbrauch der Krisen in der Ukraine und in Syrien ist den beiden Staatenlenkern ohnehin klar, dass man einander braucht und dass an einer engen Partnerschaft kein Weg vorbeiführt. Auch beim Klimaschutz, dem Freihandel und dem westlichen Verteidigungsbündnis.

Auf die Frage, ob ihr der Abschied schwerfalle, bekennt Merkel gestern: "Na klar. Wenn man mit jemandem gut zusammengearbeitet hat, dann fällt der Abschied auch schwer." Es klingt ehrlich. Dennoch blieben künftige gegenseitige Besuche ja möglich, sagt Merkel und schaut freundlich zu Obama: "Wenn wir uns persönlich begegnen wollen, schließt das ja der freie Reiseverkehr, den wir Gott sei Dank in allen Teilen Deutschlands haben, nicht aus."

Dass Obama seinen nunmehr sechs Deutschlandbesuchen als US-Präsident einige Reisen als Privatmann folgen lassen will, macht er gestern ebenfalls klar. Er wolle zum Oktoberfest nach München kommen. "Irgendwie habe ich das bisher verpasst", sagt er. Ein neuerliches Wiedersehen mit Merkel scheint also nicht ausgeschlossen.