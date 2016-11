CSU rüstet sich gegen "Linksfront"

Partei-Chef Horst Seehofer will den Streit mit der CDU hinter sich lassen. Die Christsozialen haben neue Gegner.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 04.11.2016



München. Gegen 14.20 Uhr gehen die Scheinwerfer aus. Es geht los. Bombastische Musik wie aus "Star Wars" erklingt. Einige gedimmte Deckenlichter der Münchner Messehalle C leuchten zur Eröffnung wie Sterne auf die Parteitagsdelegierten herab, auf den Kosmos CSU. Von hier aus betrachtet liegt Berlin in einem anderen Sonnensystem, samt dem Fixstern Angela Merkel. Die Kanzlerin ist diesmal nicht auf dem CSU-Parteitag erschienen, erstmals seit dem Jahr 2000. Und so konzen-triert sich die CSU ganz auf sich selbst, als das Licht wieder angeht.

Die Partei will ihr Profil schärfen und bläst zum großen Existenzkampf gegen eine "Linksfront" aus SPD, Grünen und der Linkspartei.

"Ich möchte nach 40 Jahren im politischen Geschäft nicht noch erleben müssen, dass die Enkel der SED wieder Regierungsverantwortung in Deutschland übernehmen", ruft CSU-Chef Horst Seehofer. Dafür erhält er den ersten anhaltenden Applaus während seiner rund 100-minütigen Rede. Seehofer warnt, wenn Rot-rot-grün bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 eine Mehrheit bekommen sollte, "werden sie es machen". Deshalb müsse die Union so stark sein, dass eine Regierung ohne sie unmöglich sei. "Das wird ein Kampf auf Biegen und Brechen", betont Seehofer. Deshalb müsse man zusammenstehen und alle Kräfte mobilisieren. Gerade die CSU sei und bleibe "das Bollwerk gegen die Linksfront". Es gehe um Freiheit oder staatliche Bevormundung, um deutsche Leitkultur oder Multikulti.

"Wir wollen keine linke Republik, wir wollen keine kulturelle Selbstaufgabe und die Beliebigkeit von Multikulti." Seehofer gibt eine "Garantie" ab: Sollte die CSU der nächsten Bundesregierung angehören, dann werde seine Partei garantieren, "dass Deutschland Deutschland bleibt und dass Bayern Bayern bleibt".

Seehofer ruft die Unionsparteien auf, sich auf die eigene Stärke zu konzentrieren und zu besinnen. "Ich will, dass die Union in Deutschland wieder näher an die 40 Prozent heranrückt als an die 30", betont der bayerische Ministerpräsident. Die CSU wolle dazu auch Heimat für "wertekonservative und nationalkonservative Wähler" sein.

Im Streit über eine Obergrenze für Zuwanderer zeigt sich der CSU-Chef hart: "Ich werde in dieser Frage die Seele der CSU nicht verkaufen. Das wird mit mir nicht infrage kommen", verspricht Seehofer. Er könne nicht garantieren, dass es in dem Punkt eine Verständigung mit der CDU gebe. Die Differenz in einem Punkt werde aber nicht den gemeinsamen Unionswahlkampf gefährden. Seehofer sagt, nur mit einer "ungefähren Größenordnung" von maximal 200.000 Neuankömmlingen im Jahr könne deren Integration und Förderung gewährleistet werden. Die Gespräche mit der Kanzlerin liefen "ganz vernünftig".