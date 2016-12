Das Doppelpass-Spiel der CDU

Von Alessandro Peduto

erschienen am 07.12.2016



Essen/Berlin. Die CDU will Kinder von Zuwanderern wieder dazu zwingen, sich für eine Staatsangehörigkeit zu entscheiden. Gegen den erklärten Willen der CDU-Führung haben die Delegierten des Bundesparteitags in Essen eine Abkehr vom Koalitionskompromiss zur doppelten Staatsbürgerschaft beschlossen und damit den Regierungspartner im Bund, die SPD, gegen sich aufgebracht. Die Abschaffung sei mit der SPD nicht zu machen, sagt Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) im fernen Berlin, als die Entscheidung in Essen gefallen ist. Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), erklärt, mit der SPD werde es keine Rolle rückwärts geben.

Die sogenannte Optionspflicht zwang in Deutschland aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern bis 2014, sich für den deutschen oder den anderen Pass zu entscheiden. Nach einem im Juli 2014 vom Bundestag verabschiedeten und zuvor mühevoll zwischen Union und SPD verhandelten Kompromiss müssen das junge Erwachsene, die bis zum 21. Geburtstag mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt, sechs Jahre die Schule besucht oder einen deutschen Schulabschluss haben, inzwischen nicht mehr. Sie können beide Pässe behalten.

Maas betont, die Abschaffung dieser Regelung "wäre ein riesiger Rückschritt für die Integration". Der Beschluss der CDU sei eine Misstrauenserklärung gegen die weit überwiegende Mehrheit der Doppelstaatler, die hinter dem Grundgesetz stehe. Auch bei der Türkischen Gemeinde in Deutschland stoßen die CDU-Pläne auf Kritik. Der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu sagt, damit verliere die CDU nicht nur die Nerven, sondern auch ihre eigenen Werte. Die Diskussion über dieses Gesetz "schafft neue Unsicherheiten in der Gesellschaft in einer Zeit, in der wir mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt brauchen". Die CDU übernehme immer mehr Inhalte von der AfD.

Den Antrag zur Staatsbürgerschaft hat die Junge Union (JU) auf dem Parteitag eingebracht. Im Vorfeld der Abstimmung gibt es eine lebhafte Debatte. Vergeblich versucht Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dessen Ressort für Fragen der Staatsbürgerschaft zuständig ist, die Delegierten umzustimmen. Es sei nicht schön, einen Kompromiss wieder zu kippen, gibt er in eindringlichem Ton zu bedenken. Die betroffenen jungen, in Deutschland aufgewachsenen Menschen zumeist türkischer Abstammung würden vor den Kopf gestoßen. Die CDU sei auch mit dem 2014 vereinbarten Kompromiss grundsätzlich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, akzeptiere aber Ausnahmen. "Wir wollen das nicht rückabwickeln."

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn widerspricht. In seiner Gegenrede ruft er unter Jubel von Delegierten, natürlich müsse man in einer Koalition Kompromisse machen, "aber wir sind hier auf einem Parteitag". Es sei keine Zumutung, jungen Menschen eine bewusste Entscheidung abzuverlangen. Mit 319 Ja- und 300 Gegenstimmen wird der Antrag schließlich angenommen, der inhaltlich auch von der bayerischen Schwesterpartei CSU unterstützt wird.

Das Votum der Delegierten darf durchaus als weiterer Tritt ans Schienbein der Parteiführung gewertet werden. Bereits am Vortag hatten die CDU-Delegierten ihrer Vorsitzenden Angela Merkel das zweitschlechteste Ergebnis bei der Wiederwahl im Amt beschert. Merkel hatte ihre Partei zuvor in ihrer Rede um Hilfe im nahenden Bundestagswahlkampf gebeten.

Am Mittwoch nun klingt die Kanzlerin schon wieder etwas anders. Im Anschluss an den Parteitag sagt sie vor Journalisten, sie halte den Doppelpass-Beschluss persönlich für falsch. Es werde in dieser Legislaturperiode keine Änderung an der geltenden Rechtslage geben. Damit setzt sich die CDU-Chefin über das Mehrheitsvotum ihrer Partei hinweg. Merkel sagt, sie halte nichts davon, "das jetzt zurückzudrehen". Es komme vor, "dass Parteitage ihren eigenen Weg gehen". Die JU teilt entschuldigend mit, der Antrag sei kein Affront gegen Merkel gewesen. Auch Merkel selbst wollte in Essen eigentlich Frieden mit ihrer Partei schließen. Nun bleibt die Frage, ob das wohl der Weg dorthin ist.

Zudem will die CDU die Vollverschleierung von Frauen im öffentlichen Raum verbieten, etwa in Ämtern, Kitas, Schulen, Gerichten sowie bei Passkontrollen, Demonstrationen und im Straßenverkehr. (ape/dpa)

Gut neun Monate vor der Bundestagswahl haben die Christdemokraten bei ihrem Parteitag den Kurs in der Flüchtlingspolitik verschärft. Die Delegierten stimmten in Essen dem Leitantrag der Parteispitze mit dem Titel "Orientierung in schwierigen Zeiten" einmütig zu. Demnach sollen die Abschiebehaft ausgeweitet und Sozialleistungen für abgelehnte Asylbewerber gekürzt werden. Daneben legt sich die CDU unter anderem darauf fest, keine Steuern zu erhöhen. "Wir schließen Steuererhöhungen grundsätzlich aus, insbesondere auch eine Verschärfung der Erbschaftssteuer und eine Einführung der Vermögenssteuer", heißt es im Parteitagsbeschluss.

Kommentar: Stramm gezogen

Die Verunsicherung sitzt der CDU in den Knochen. Kurz vor Beginn des Wahljahrs 2017 will die Partei sich vergewissern, wo sie steht. Doch es ist kompliziert. Angesichts der erstarkten Konkurrenz von rechts ist vielen Delegierten des Essener Bundesparteitags die Modernität der CDU unangenehm geworden. Der Kurs ihrer Vorsitzenden Angela Merkel vor allem in der Flüchtlingskrise hat dieses Unbehagen offen zutage gefördert. Andererseits will die CDU auf keinen Fall altbacken daherkommen. Immerhin wollen die Christdemokraten Deutschland in das digitale Zeitalter führen. So probt der Parteitag den Spagat, das konservative Image mit einigen integrations- und sicherheitspolitischen Ausrufezeichen aufzupolieren, ohne allzu rückwärtsgewandt zu wirken.

Der Beschluss zum Ausstieg aus der doppelten Staatsbürgerschaft deutet zwar in letztgenannte Richtung. Jedoch dürfte er politisch folgenlos bleiben. Denn selbst wenn die CDU ihre Programmatik in Essen stramm gezogen hat, bleibt sie auf einen kompromisswilligen Koalitionspartner angewiesen. Das ist die SPD beim Thema Doppelpass nicht. Und sollten die Regierungspartner ab Herbst 2017 die Grünen sein, wird es noch weniger klappen. So bleibt dieser Parteitagsbeschluss reine Kosmetik. Diese sorgt aber zumindest dafür, dass sich eine verunsicherte CDU im politischen Wettbewerb wieder attraktiver fühlt.