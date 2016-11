Das schlechtere Leben der anderen

Drei junge Forscher haben den Einfluss staatlicher Überwachung auf die Gesellschaft am Beispiel der DDR untersucht. Sie sagen: Das Erbe autoritärer Staaten wirkt langfristig - mit enormen wirtschaftlichen Kosten.

Von Oliver Hach

erschienen am 21.11.2016



Dresden. Gerd Wiesler war einsam. Wenn der Stasi-Hauptmann mit dem Kürzel HGW XX/7 nach der Arbeit die Tür zu seiner Plattenbauwohnung aufschloss, wartete niemand auf ihn. Einziger Gast war eine Prostituierte, die auf Bestellung vorbeikam. In dem berühmten Film "Das Leben der Anderen" wird erzählt, was staatliche Überwachung mit den Menschen macht: Sie schafft Misstrauen, Freundschaften zerbrechen, es kommt zur sozialen Isolation - bei den Überwachten ebenso wie bei den Überwachern. Doch welche Folgen hat das für Wirtschaft und Gesellschaft?

Drei junge Wissenschaftler aus West- und Ostdeutschland haben jetzt eine Studie vorgelegt, die am Beispiel der Staatssicherheit in der DDR erstmals empirische Belege für die langfristigen ökonomischen Kosten staatlicher Überwachung liefern soll. Ihr Fazit: Verstärkte Bespitzelung der Bevölkerung sorgt auch noch Jahrzehnte später für weniger enge soziale Kontakte, geringeres soziales Engagement, eine niedrigere Selbstständigenquote - ja sogar für höhere Arbeitslosigkeit und geringere Einkommen.

"Es gibt zahlreiche empirische Studien, die belegen, dass niedrigeres Vertrauen einen kausalen negativen Effekt auf wirtschaftliche Aktivität hat", sagt Sebastian Siegloch. Ausgehend davon analysierte der Juniorprofessor für Wirtschaftspolitik an der Universität Mannheim gemeinsam mit Max Löffler vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim und Andreas Lichter vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn Daten der Stasiunterlagenbehörde über die Dichte an Inoffiziellen Mitarbeitern der Staatssicherheit in der DDR.

Die Anzahl operativer Stasispitzel pro 1000 Einwohner schwankte auf Kreisebene in den 1980er-Jahren demnach zwischen 1,2 in Karl-Marx-Stadt und 10,3 im Kreis Greifswald-Land, der Mittelwert lag bei 3,8. Die Forscher untersuchten benachbarte DDR-Kreise, die sich in Bezug auf Bevölkerung, Fläche und Industriestruktur, aber auch hinsichtlich ihrer historischen Entwicklung - etwa Wirtschaftslage in den 1920er- und 1930er-Jahren und Gefolgschaft für die NSDAP - stark ähnelten. Als einziges Unterscheidungsmerkmal wurde die Stasi-Dichte isoliert.