Demokratie ist kein Sofa

Chemnitz. Demokratie in der Krise, alte politische Rituale passen nicht mehr zu den aufgeklärten Bürgern der heutigen Zeit. Eine besondere Art der Frischzellenkur wollen die Politikwissenschaftler Patrizia Nanz und Claus Leggewie der Demokratie verpassen: Mehr Bürgerbeteiligung durch sogenannte Zukunftsräte. Mitmachen ist gefordert, denn schließlich ist die "Demokratie kein Sofa".

Letzteres ist ein bekanntes Motto des linken politischen Spektrums und von Bürgerinitiativen etwa in Thüringen. Zukunftsräte sind auch nicht neu. Es gibt sie schon in ähnlicher Form - als Bürgerräte, Vereinigungen oder Plattformen meist auf kommunaler Ebene. Im österreichischen Bundesland Vorarlberg wurden sie sogar in die Landesverfassung geschrieben.

Claus Leggewie und Patrizia Nanz, er aus Essen, sie aus Potsdam, glauben an die Reformfähigkeit der Volksherrschaft und wollen mehr Demokratie von unten durch mehr Bürgerbeteiligung. Sie würden diese Zukunftsräte als Form des Beteiligungsverfahrens flächendeckend einführen und institutionalisieren. Die "Weisheit der vielen" soll genutzt werden, um die Demokratie aus ihren Akzeptanzproblemen zu führen, heißt es in ihrem gemeinsamen Buch.

Es soll eine neue, eine vierte Gewalt entstehen, die "Konsultative". Konkret schlagen die Autoren die Einrichtung eines Netzwerkes von Zukunftsräten vor. Darunter verstehen sie eine dauerhafte Einrichtung einer Gemeinde oder eines Stadtteils, die Zukunftsfragen identifiziert und Lösungsvorschläge ausarbeitet. Es sei eine Stärkung der Parlamente durch "eine breite und tiefgehende Konsultation der Bürgerschaft", die den herkömmlichen "Gesetzgebungsverfahren vorangestellt und nachgeordnet" wird.

Idealtypisch soll es folgendermaßen funktionieren: Eine Stadt wählt aus ihrem Melderegister 1000 Personen per "qualifizierte Zufallsauswahl" aus. Dabei wird das Los kombiniert mit einigen Auswahlkriterien wie beispielsweise Geschlechterparität und Querschnitt der Bildungsabschlüsse. Diese berät maximal zwei Jahre über ein Problem wie Stromleitungsbau, Verkehrsplanung oder die Integration von Flüchtlingen. Mit der abschließenden Empfehlung des Bürgerrats muss sich der Stadtrat auseinandersetzen.

Die Mitwirkenden treffen sich regelmäßig und erhalten, ähnlich wie Schöffen, eine maßvolle Aufwandsentschädigung. Die Amtsperiode des Zukunftsrates beträgt zwei Jahre, er wird von einem ehrenamtlichen oder professionellen Team von Moderatoren unterstützt. Zukunftsräte entstehen von unten, werden aber in der Gemeindesatzung fest verankert; Stadtverordnete und Magistrate sind verpflichtet, sich mit den Vorlagen der Zukunftsräte substanziell auseinanderzusetzen und diese in den Entscheidungsprozess einzubringen.Von der lokalen Ebene ausgehend, kann sich ein Netzwerk analoger Zukunftsräte auf der Landes-, Bundes- und europäischen Ebene ausdehnen. Das knüpft an bestehende Möglichkeiten in einem an sich partizipationsfreundlichen Land an: Bürgerinitiativen zu gründen, sich an Planverfahren zu beteiligen, Bürgerentscheide zu initiieren, in Planungszellen und Zukunftswerkstätten mitzumachen und vieles mehr. Nanz: "Beteiligung darf aber nicht den Aufs und Abs des Engagements unterworfen bleiben und so versickern. Zudem werden Beteiligungsverfahren oft von Sonderinteressen und Betroffenen dominiert. Die von uns vorgeschlagene Zufallsauswahl überwindet diese soziale Selektion und bringt Stimmen zum Sprechen, die sonst kaum einmal artikuliert werden."

Ob in Europa oder auf Landes- und Kommunalebene: Die Empfehlungen dieser Zukunftsräte sollen im Modell der Politikwissenschaftler weder für Verwaltungen, Stadträte oder Regierungen bindend sein. Hier liegt auch die offenkundigste Schwäche des Konzepts. Zudem werden sich die gewünschte Mischung dieser Räte und die Permanenz in der Praxis schwer herstellen lassen. Es ist auch zu befürchten, dass das verbreitete Misstrauen gegen bestehende Institutionen auch auf die "vierte Gewalt" ausstrahlt.

Um das vorhandene Demokratiedefizit der Europäischen Union zu beseitigen plädieren die Autoren für Volksentscheide, die aber auch durch "einen gehörigen Schuss Konsultation abgestützt werden müssten". Die von Leggewie und Nanz skizzierte Zukunftsagenda ist kein Ja/Nein-Thema wie der Brexit. Sie ist ein in vielen Referenden dem Volk zur Entscheidung vorzulegendes Programm, das einer intensiven Vorberatung bedarf, an der nicht nur berufene Experten, sondern auch der repräsentative Querschnitt der Bevölkerung in Zukunftsräten mitwirken. Die Wähler könnten am Ende abstimmen über eine von den EU-Institutionen entwickelte Roadmap und die Empfehlungen des Zukunftsrates.

Ein Mittel gegen die Gegenwartsfixierung der Politik, auch bei Bürgerinitiativen, ist der längere Atem von Zukunftsräten. Es geht nicht um diese oder jene Umgehungsstraße oder Stromtrasse jetzt, sondern etwa um ein nachhaltiges Mobilitätskonzept - letztlich um die Frage, wie wir in 10, 20 und mehr Jahren leben wollen. Damit könnten die in jeder Sonntagsrede adressierten "künftigen Generationen" ins Zentrum der heutigen Politik rücken.

Mitbestimmung "von unten" mit lokaler Lösungskompetenz

Beispiele für einzelne Bürgerräte gibt es reichlich, auch in Sachsen - Im österreichischen Vorarlberg wurden damit gute Erfahrungen gemacht

Chemnitz - Die Fälle "Stuttgart 21" oder "Tempelhofer Feld" in Berlin sind nur zwei der bekanntesten kommunalen Projekte der vergangenen Jahre, bei denen Bürger bereits im Planungsstadium mehr oder weniger erfolgreich partizipiert hatten. Erprobt worden sind solche Verfahren schon oft. In der 3400-Seelen-Gemeinde Weyarn zwischen München und Miesbach findet seit 2011 ein "regelrechtes Demokratiewunder" (Leggewie/Nanz) statt. Hier im tiefsten Bayern gibt es eine langjährige Koexistenz von Gemeindeparlament und bürgerschaftlichen "Teilnehmergemeinschaften". Ausgelöst wurde es durch das Dorferneuerungsprogramm, das mit solchen Gemeinschaften ein Instrument der Beteiligung bereithält. Die Bürger setzten das mit Arbeitskreisen und Werkstätten in die Praxis um. Daraus entwickelte sich das Zweisäulenmodell aus Gemeinderat und beratenden Werkstätten. Patrizia Nanz: "Anfangs, heißt es, hätten Mitglieder des Gemeinderats Angst gehabt, Macht abzugeben, im Laufe der Zeit haben sie dieses Modell aber als ‚Bereicherung‘ erlebt, das die Legislative stärkt."

Im österreichischen Vorarlberg wird seit 2006 mit einem neuen Ansatz der Bürgerbeteiligung experimentiert: den Bürgerräten. Sie bestehen in der Regel nur aus etwa 12 bis 16 Personen, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt sind. Ein Bürgerrat trifft sich für ein Wochenende, um an einer brennenden Frage zu arbeiten, und entwickelt dabei Lösungsvorschläge. Manfred Hellrigl, Leiter des Büros für Zukunftsfragen in Bregenz: "Er hat keine Entscheidungskompetenz und löst sich anschließend auch wieder auf. Er unterstützt aber auf diese Weise im Vorfeld von Entscheidungen die Politik dabei, konstruktive Lösungen zu entwickeln, die eine gute Chance haben, auf breite Akzeptanz zu stoßen." Bislang wurden in Vorarlberg an die 40 solcher Bürgerräte durchgeführt. "Die Erfahrungen sind so positiv, dass mittlerweile auch alle anderen Bundesländer Bürgerräte haben. In Vorarlberg wird das Format sowohl auf lokaler als auch auf Landesebene eingesetzt", so Hellrigl.

Seit 20 Jahren engagiert sich der Zukunftsrat Hamburg für eine nachhaltige Entwicklung der Hansestadt. Der Zukunftsrat ist ein Netzwerk von etwa 100 Mitgliedsorganisationen. Finanziert wird er durch eine städtische Förderung und die Mitgliedsbeiträge. In Leipzig agiert der "Ökolöwe - Umweltbund Leipzig". Er ist als gemeinnütziger Verein organisiert, der im Interesse des Natur- und Umweltschutzes arbeitet. "Gute Erfahrungen zur Bürgermitwirkung haben wir mit unserem Modellprojekt ,Mach's leiser - Mitwirken bei der Lärmaktionsplanung in Leipzig‘ gemacht", so eine Sprecherin. Gemeinsam mit Leipziger Bürgern identifiziert "Mach's leiser" konkrete Lärmprobleme sowie schützenswerte Ruhezonen und erarbeitet praktikable Lösungsansätze. Bis heute wurden im ersten Projektgebiet, dem Leipziger Norden, 17 von 23 erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt oder sind in der Umsetzung.

In vielen Kommunen in Sachsen gibt es Bürgervereinigungen, um Interessen zu vertreten, oder auch Bürgerplattformen, wie zum Beispiel in Chemnitz. Darin finden sich Vereine, Initiativen und einzelne Bürger eines Stadtgebietes zusammen. Mit dem Stadtratsbeschluss von Ende April 2014 haben die Plattformen Chemnitz Mitte, Chemnitz Süd und Chemnitz Mitte-West gleiche Rahmenbedingungen. Dazu gehört eine jährliche Förderung in Höhe von 16.000 Euro von der Stadt. (slo)

Auch da haben die beiden Autoren konkrete Vorstellungen: "Wir befürworten ein transnationales Netz von lokalen, regionalen und nationalen Zukunftsräten, die schließlich gemeinsame Empfehlungen an die EU-Institutionen schicken."

