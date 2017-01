Der mit dem Ruck

Erneuerung war das zentrale Thema seiner Bundespräsidentschaft. Auch danach blieb Roman Herzog unbequem und mischte sich ein in gesellschaftspolitische Themen. Am Dienstag ist er gestorben.

Von Kerstin Witte-Petit und Stephan Lorenz

erschienen am 10.01.2017



Chemnitz/Ludwigshafen. Bundespräsidenten bleiben der Nachwelt meist nur mit witzigen Anekdoten, Skandalen oder großen Reden im Gedächtnis. Roman Herzog saß nicht hoch auf einem gelben Wagen und sang wie einst Walter Scheel. Nein, er forderte von Deutschland vor allem eins: Reformen. Mit seiner "Ruck-Rede", gehalten am 26. April 1997 im Berliner Nobelhotel Adlon, ging Herzog in die Annalen der Republik ein.

Sein berühmtester Satz brauchte keinen Nebensatz: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen", sagte er mit erhobenenm Zeigefinger am Rednerpult. Ein Jahr vor der Abwahl des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl steckte das Land im Reformstau. Herzogs Mahnungen sind fast 20 Jahre alt, aber von ihrer Bedeutung haben sie bis heute nichts verloren. Gerade zurück von einer Reise aus Asien und begeistert von der Dynamik in diesen Ländern sagte er weiter: "Was sehe ich dagegen in Deutschland? Hier herrscht ganz überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer Gesellschaft." Einen Ruck gab sich erst sechs Jahre später die zweite Schröder-Regierung mit ihrer Agenda 2010.

Herzog ging schon damals mit den Eliten des Landes hart ins Gericht, bei denen er den Willen vermisse, "das als richtig Erkannte auch dann durchzustehen, wenn die öffentliche Meinung dagegen stehe". Das könnten sich die umfragegeplagten Politiker in Zeiten des Populismus heute noch ins Stammbuch schreiben.

Als Bundespräsident war Herzog überparteilicher Staatsmann, der schnell den Duft des CDU-Parteisoldaten abgestreift hatte. Als Mensch pflegte er gern den spöttischen Humor. Auf die Frage, ob er den Staat liebe, antwortete Herzog einmal: "Genau so viel oder so wenig wie die Allgemeine Ortskrankenkasse." Das brachte ihm zu seinem Vergnügen Dutzende von Protestbriefen der AOK ein. Dem Ruck-Präsidenten lag Pathos immer fern. Dafür wollte er, dass jeder den Staat versteht. Und möglichst besser versteht als die Regeln seiner Krankenkasse.

Zeit seines Lebens war Roman Herzog nicht nur ein Verfechter klarer Sprache, sondern auch klarer staatlicher Regeln. Als Präsident des Bundesverfassungsgerichts geißelte er schon 1988 die Paragrafenflut in Deutschland, als Altbundespräsident schoss er sich später gegen die unüberschaubare Anzahl europäischer Vorschriften ein.

Was für ein Kontrast, als der kantige Niederbayer 1994 den feinsinnig-eleganten Richard von Weizsäcker im Amt des Bundespräsidenten beerbte. Hochintelligent und wissenschaftlich versiert, hatte der "Einser-Jurist" doch nie die einfache, unverblümte Sprache verlernt - vielleicht, weil der Sohn eines Archivars in Landshut unter Arbeiterkindern aufwuchs. Herzog war von 1994 bis 1999 Bundespräsident, seinen Prinzipien blieb er auch danach treu. Als Präsident eines eigens dafür einberufenen europäischen Konvents schaffte Herzog es im Jahr 2000, dass 62 Politiker und Experten aus damals 15 Staaten sich in nur zehn Monaten auf die EU-Grundrechtecharta einigten. Bei der schon vorherrschenden Streitsucht in der EU eine Glanzleistung. Vor allem aber konnte er der Charta einen deutschen Stempel aufdrücken: kein Wolkenkuckucksheim, sondern ein Text, auf den man sich heute konkret berufen kann. Zum Beispiel 2014, als der Europäische Gerichtshof die Vorratsspeicherung von Daten kippte. Die Arbeit an der Charta war Herzogs vielleicht größter Dienst an Deutschland. Für sich selbst hat er nie einen Ruck gebraucht. Mit 31 Jahren Staatsrechtsprofessor und Ko-Autor des bekanntesten Grundrechtskommentars, mit 44 Landesminister, mit 49 Vizepräsident und mit 53 Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Vom Präsidentenamt in Karlsruhe wechselte er 1994 als 60-Jähriger direkt für fünf Jahre ins Amt des Bundespräsidenten.

Dabei war Roman Herzog nicht Helmut Kohls erste Wahl gewesen. Der Kanzler wollte lieber einen Ostdeutschen. Nachdem sich der damalige sächsische Justizminister Steffen Heitmann mit umstrittenen Äußerungen selbst ins Aus manövriert hatte, trat Herzog gegen den Sozialdemokraten Johannes Rau und die Liberale Hildegard Hamm-Brücher an. Es brauchte drei Wahlgänge, bis er gewählt war. Und er bekam nicht alle Stimmen des CDU-Lagers. Manchen dort galt Herzog als zu liberal.

In der Tat ließ er sich nie in gängige Schubladen sortieren. Ein Niederbayer, aber Protestant. Er trat nicht in die CSU ein, sondern in die CDU. Ein baden-württembergischer Innenminister (1980 bis 1983), der als harter Hund galt und dann als Verfassungsrichter für liberale Urteile geradestand. Ein gläubiger Mensch und aktiver EKD-Synodaler, der kaum in die Kirche ging.

Herzog hat sich einmal als "friedlich und wohlgenährt" bezeichnet. Doch er war nichts weniger als behäbig. Sein scharfer Verstand schien immer ungeduldig. Im persönlichen Umgang äußerte sich das in gehöriger Spottlust. Als Präsident des 2003 gegründeten Beraterkreises "Konvent für Deutschland" verschrieb er sich der "Reform der Reformfähigkeit" der Politik. Die Deutschen schockte er mit seiner Warnung vor einer "Rentnerdemokratie", die Berufs-Europäer mit Spitzen gegen einen bürokratischen "Überstaat". Deutschland und Europa weckten in ihm wohl doch mehr Leidenschaft als die Ortskrankenkasse.

Im Juni 2000 starb Herzogs erste Frau Christiane an Krebs. Später heiratete Herzog eine Freundin der Familie, Alexandra Freifrau von Berlichingen. So verbrachte er seine letzten Jahre ausgerechnet auf Burg Jagsthausen, das die beiden Eisernen Handprothesen des Götz von Berlichingen beherbergt. Die Liebe des Götz zur drastischen Sprache wird Herzog sympathisch gewesen sein.