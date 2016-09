Deutsche bezweifeln Vorteile von Freihandel

Nachtests ergeben aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums den Nachweis: Fiat verwende in Dieselautos eine «unzulÀssige» Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung. Das Unternehmen wehrt sich - doch manch einer sieht den Gipfel der «Dreistigkeit» erreicht. weiterlesen

29.08.2016

freiepresse.de

Deutschland

Markus Scholz

CDU und CSU attackieren Gabriel scharf

Riesenkrach in der Koalition: Nachdem der SPD-Chef dem Partner Blockade in der Migrationspolitik vorgeworfen hat, keilt die Union zurĂŒck. Die CDU erinnert Gabriel im TTIP-Streit an seinen Amtseid. weiterlesen