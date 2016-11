Deutschen Ermittlern gelingt Schlag gegen IS-Rekrutierer

Sie wollten dem Terror neue Nahrung geben: Fünf Männer, die in Deutschland für den "Islamischen Staat" rekrutiert haben sollen. Ihr Anführer war seit langem aufgefallen.

Von Ronny Schilder (mit dpa)

erschienen am 08.11.2016



Dortmund/Hildesheim. In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag fünf Männer festgenommen worden, die im Verdacht stehen, der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zugearbeitet zu haben. Die Bundesanwaltschaft sieht in ihnen ein überregionales salafistisch-dschihadistisches Netzwerk, dessen Ziel es gewesen ist, Personen an den IS in Syrien zu vermitteln. Nachweislich sei ein junger Mann mit seiner Familie nach Syrien geschleust worden, hieß es in einer Mitteilung des Generalbundesanwalts.

Als Anführer der Gruppe gilt der 32-jährige Iraker Ahmad Abdulaziz Abdullah A. Er selbst nennt sich Abu Walaa. Dem hessischen Verfassungsschutz galt er schon 2012 als zentrale Figur eines "Missionierungsnetzwerks". Gegen Abu Walaas "Deutschen Islamkreis" (DIK) in Hildesheim lief bereits ein Verbotsverfahren. Die DIK-Moschee wurde im Sommer durchsucht. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorus (SPD) hatte die Moschee einen "bundesweiten Hot-Spot der radikalen Salafistenszene" genannt. Abu Walaa bekannte sich in Predigten und Videos zum IS. Nach seinem Weggang von Hildesheim wohnte er in Tönisvorst bei Düsseldorf. Nach Medienberichten wurde er in Bad Salzdetfurth festgenommen.

Neben Abu Walaa wurden ein 50-jähriger Türke und ein 36-jähriger Mann mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit verhaftet, die möglichen Ausreisekandidaten die arabische Sprache und radikal-islamisches Gedankengut nähergebracht haben sollen. Auch die Grundlagen für spätere Kampfhandlungen seien vermittelt worden, so der Generalbundesanwalt. Ein ebenfalls festgenommener 27-jähriger Deutscher und ein 26-jährigen Kameruner sollen schließlich für die konkrete Ausschleusung von Personen verantwortlich gewesen sein.

Die gestrige Razzia soll nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" maßgeblich von Aussagen eines IS-Rückkehrers veranlasst worden sein. Der 22-Jährige habe Abu Walaa schwer belastet und als die "Nummer 1 des IS in Deutschland" bezeichnet. Die Beschuldigten selbst hätten in der Vergangenheit verneint, mit Terroristen in Verbindung zu stehen. An den Ermittlungen war auch das Bundesamt für Verfassungsschutz beteiligt.