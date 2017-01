"Deutsches FBI ist denkbar"

Rechtswissenschaftler Martin Morlok: Aufweichen vom föderalen Prinzip steht aber nicht zur Debatte

erschienen am 05.01.2017



Chemnitz. Der Ruf nach generell mehr Kompetenzen für den Bund zulasten der Länder führt für den Juristen Martin Morlok auf keinen gangbaren Weg. Der Rechtstheoretiker von der Uni Düsseldorf zweifelt sogar daran, dass der Bund effektiver als die Länder handelte. Er fordert: "Hände weg vom Föderalstaat". Mit ihm sprach Uwe Kuhr.

Freie Presse: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will möglichst zentrale Sicherheitsstrukturen. Dreht er ein zu großes Rad?

Martin Morlok: Es spricht nicht für die Politiker in diesem Land, dass sie immer dann, wenn es größere Probleme gibt, gleich nach Vereinheitlichung und Zentralisierung rufen. Dabei tun sie oft so, als ob Deutschlands Bundesstaatlichkeit ein Klotz am Bein wäre. Dem ist aber ganz und nicht so: Die Länderstruktur bietet mindestens so viele Vorteile, wie ihr Nachteile nachgesagt werden.

Welche wären das?

Die Arbeitsteilung ist bisher der Garant für ein recht gutes Funktionieren des Staates. Ich hätte erhebliche Zweifel, ob ein Zentralstaat mit mehr Effizienz arbeiten würde. Dafür fehlte ihm allein schon der "Tiefgang" in den Regionen. Ganz abgesehen davon, dass die föderale Struktur Deutschlands unter die Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes fällt, mit der fundamentale Strukturen des Nachkriegsdeutschlands dauerhaft und unveränderbar davor geschützt werden, dass sich je wieder ein übermächtiger oder gar totalitärer Staat herausbilden kann.

Allein die Forderung nach einer Abschaffung der Verfassungsschutzämter der Länder zugunsten einer Bundeszentrale würde das aber doch bedeuten?

In Deutschland sollte es nach dem Willen der Siegermächte, aber auch nach dem der Väter und Mütter des Grundgesetzes nie wieder einen zentralen Inlandsgeheimdienst geben. Deswegen haben wir in Bundeskompetenz nur eine "Zentralstelle" für den Verfassungsschutz. Dieser Vorschlag de Maizières hat keine Chance und ist auch nicht sinnvoll.

Aber seine Idee von einer "echten Bundes-Polizei"? Gibt es bald ein deutsches FBI?

Diesem Ansatz kann ich noch etwas abgewinnen, ich sehe ihn zwar im Detail kritisch, aber er ist nicht des Teufels, wie vereinzelt zu hören ist. Hier sehe ich auf längere Sicht eher sogar einen gewissen Zwang. Die Alternative - Kooperation mit den einzelnen Länder-Polizeien- stößt vor allem auf Seiten der Bundesländer an finanzielle Grenzen. Die Bundespolizei wird vom Bund bezahlt, der hat das Geld.

Dann können Sie sich auch mit Bundeswehreinsätzen im Inneren anfreunden?

Mitnichten. Der Punkt ist vom Grundgesetz her ausgeschlossen und eine Verfassungsänderung nicht durchsetzbar. Diesen regelmäßig wiederkehrenden Versuchen sollte man energisch entgegentreten. Es gibt keinen Bürgerkrieg. Und für polizeiliche Aufgaben ist die Bundeswehr einfach nicht vorbereitet und nicht ausgerüstet. Ein Polizist wird drei Jahre ausgebildet, dazu gehört u. a. Psychologie, um kritische Situationen gewaltfrei lösen zu können. Das hat ein Soldat nicht.

Aber etliche Vorschläge gehen immer wieder an die Wurzeln des Föderalstaates.

Das verfolge ich auch. Es ist aber schwer abschätzbar, wie viele Scheibchen von den Prinzipien der Bundesstaatlichkeit abgeschnitten werden müssten, bis die Ewigkeitsgarantie angegriffen ist. Für mich regelt das Grundgesetz unser System ganz sinnvoll: Die Vorteile der ortsnäheren Entscheidung in den Bundesländern werden oft übersehen.

Woher kommt dann der häufige Ruf nach Zentralisierung?

Das passiert fast schon reflexartig. Es führt nur fast genauso regelmäßig zu nichts. Das war in der Bildung doch genauso. Aber keiner schaut: Wo liegt das eigentliche Problem? Mir fehlt die Analyse, um dann zu effektiveren Lösungen zu kommen. Nach allem, was ich höre, funktioniert das Terrorismusabwehrzentrum recht gut. Dort arbeiten Bund und Länder zusammen. Weil jetzt etwas Schlimmes passiert ist, darf man nicht gleich alles infrage stellen. Das wäre naiv und gefährlich.

So oder so, um Sicherheitsstrukturen in Deutschland zu verändern, wird es kaum ohne Grundgesetzänderung gehen, oder?

Das befürchte ich auch. Aber schaut man auf die Föderalismusreformen vergangener Jahre, wo Aufgaben zwischen Bund und Ländern umverteilt wurden, dann waren die Ergebnisse bescheiden bis albern.