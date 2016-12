Deutschland mit Matheschwäche

Weltweit wichtigster Schulvergleich: Reformstau in der deutschen Bildungspolitik steht der Entwicklung im Weg

erschienen am 07.12.2016



Berlin. Viele Länder haben bei "Pisa 2015" Federn gelassen, unter ihnen kam Deutschland mit einem blauen Auge davon. "Es gibt insgesamt wenig Grund zum Feiern", schätzte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag mit Verweis auf Deutschland ein. Die OECD vergleicht seit 2000 alle drei Jahre im weltweit umfangreichsten Schultest die Leistungen von Schülern. Wichtige Fragen zum aktuellen Test beantwortet die "Freie Presse".

Was sagen die aktuellen Pisa-Zahlen über Deutschland aus?

Die rund 10.000 getesteten 15-Jährigen liegen in allen Bereichen über dem Durchschnitt sämtlicher Teilnehmer. Während in Lesekompetenz das bisher beste Ergebnis erzielt wurde, ging es in Naturwissenschaften und Mathematik dennoch bergab. Deutschland liegt nun auf Platz 16 unter 72 Staaten und Regionen. Der Abstand zu den Pisa-Spitzenreitern aus Asien, Kanada und Estland bleibt groß. Die Bundesrepublik gehört dennoch zum oberen Mittelfeld wie Slowenien oder Irland.

Was heißt das konkret?

Deutschland kam in Naturwissenschaften, dem Pisa-Schwerpunktfach 2015, auf 509 Punkte (2012: 524), in Mathematik auf 506 (514), in Lesekompetenz/Textverständnis auf 509 (508).

Wo stehen die Spitzenreiter?

Pisa-Testsieger mit klarem Abstand ist wieder Singapur: In den Naturwissenschaften liegt der südostasiatische Insel- und Stadtstaat mit 556 Punkten vor Japan (538) und Estland (534) als bestem europäischen Land. In Mathematik rangiert Singapur mit 564 Punkten vor den chinesischen Großregionen Hongkong (548) und Macao (544), in Lesekompetenz mit 535 Punkten vor Kanada und Hongkong (jeweils 527) sowie dem langjährigen europäischen Pisa-Champion Finnland (526).

Ist das nun gut oder schlecht?

Die Kultusministerkonferenz reagierte erleichtert. "Es gibt eine Stabilisierung auf hohem Niveau, auf die man durchaus stolz sein kann", so deren Präsidentin Claudia Bogedan (SPD), Bildungssenatorin von Bremen. Die OECD weist indes darauf hin, dass im deutschen Bildungssystem ein Reformstau bestehe. Das Fazit von Pisa-Chef Andreas Schleicher für Deutschland lautete: "Allenfalls stabil, mit einer leicht rückläufigen Tendenz."

Gibt es noch Licht und Schatten?

Licht gibt es vor allem bei der weiteren Entkoppelung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Diese Kluft hat sich laut OECD "deutlich abgeschwächt". Schatten falle dagegen mit dem Desinteresse vieler Mädchen auf die Naturwissenschaften. Deutsche Schülerinnen sähen darin vor allem ein "Paukfach" und würden damit keine Lebens- oder Karriereperspektive verbinden. Deutschland sei von einer Begeisterung der Mädchen für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik weit entfernt. Keine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland, räumten die Kultusminister ein.

Was bedeutet das für Sachsen?

Sachsens Bildungsministerin Brunhild Kurth (CDU) zeigte sich nicht übermäßig zufrieden mit den Ergebnissen. Der Pisa-Test habe deutlich gezeigt, dass "wir uns ganz stark der Unterrichtsentwicklung widmen und die Professionalität der Lehrer stärken müssen", sagte sie. Dazu gehöre, den Unterricht weiter zu entwickeln und dabei "zwingend" digitale Medien einzubeziehen. Für die Bildungsexpertin Sabine Friedel vom Koalitionspartner SPD ist die wichtigste Herausforderung, dass "Bildung der größeren Vielfalt in den Klassenzimmern besser gerecht werden muss". Für die Mathe und Naturwissenschaften müsse ein größerer Lebensbezug im Unterricht hergestellt werden. Druck macht Friedel bei der Überarbeitung von Stundentafel und Lehrplänen. (uk mit dpa)

Hunderte Aufgaben zu lösen Pisa-Studien gibt es seit 2000 und werden alle drei Jahre mit wechselnden Schwerpunkten erhoben. Im Mittelpunkt stehen die 15-Jährigen. 2015 standen die Naturwissenschaften im Mittelpunkt. Aus diesem Bereich gab es allein gut 180 Aufgaben, die in 210 Minuten zu lösen waren. Weitere Fragen gab es zur Mathematik sowie zum Lese-/Textverständnis. Dabei geht es vor allem um die Fähigkeit, Wissen aus verschiedenen Quellen anzuwenden und zur Lösung von Problemstellungen zu verknüpfen. Alles wurde in sechs Kompetenzstufen gemessen. Gut 10.000 Schüler aus Deutschland wurden getestet. In Sachsen nahmen Schüler von drei Gymnasien und fünf Oberschulen teil. Die Tests fanden von April bis Ende Mai 2015 statt. Die Ergebnisse werden nicht auf die Länder heruntergebrochen. (uk)