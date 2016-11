Die Macht der Gefühle

In der politischen Debatte verlieren Fakten zunehmend an Überzeugungskraft. Stattdessen schüren Populisten Vorurteile und Ängste. Dagegen anzukommen, ist schwierig, aber möglich.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 01.11.2016



Chemnitz/Berlin. Ein ungewöhnlicher Begriff macht in der Politik seit geraumer Zeit die Runde: postfaktisch. Das Wort charakterisiert eine von Tatsachen befreite, auf das Gefühl, und hier vor allem auf Angst zielende Rhetorik. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) brachte den Begriff in die öffentliche Debatte ein, als sie am 19. September selbstkritisch nach der für die CDU verlorenen Berlin-Wahl sagte: "Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten, sondern folgen allein den Gefühlen." Hat das Postfaktische die Kanzlerin eingeholt oder umgekehrt?

Stimmungen und Gefühle haben derzeit möglicherweise mehr Einfluss auf die politische Wirklichkeit als Wahrheiten und Fakten. Beispielhaft dafür steht ein Donald Trump, der sich in seinem bisweilen bizarren Rennen um die US-Präsidentschaft keinen Deut um Fakten schert. Auch der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan verkünden zuweilen ihre eigenen Wahrheiten.

In Deutschland steht die AfD für das Prinzip des Postfaktischen. Als "Kronzeuge" gilt der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski. In einer RBB-Diskussionsrunde im Berliner Wahlkampf sagte Pazderski in Bezug auf die kaum höhere Kriminalitätsrate bei Ausländern im Vergleich zu Deutschen: "Es geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht da drum, wie das der Bürger empfindet. Das heißt also das, was man fühlt, ist auch Realität." Auch AfD-Vize Alexander Gauland gibt offen zu, dass ihm Gefühle in der Politik mitunter wichtiger sind als Fakten und dass die AfD die Gefahren der Flüchtlingskriminalität überhöht. "Man macht es nicht, indem man falsche Dinge behauptet, aber indem man bestimmte Dinge in den Vordergrund der Argumentation stellt", sagte Gauland dem TV-Magazin "Panorama".

Sind Fakten also irrelevant geworden? Zählt nur noch "gefühlte Wirklichkeit"? Für den Mannheimer Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch ist postfaktische Politik keine neue Erscheinung. "Neu ist allerdings die Dimension. Auch wenn die Fakten erwiesenermaßen falsch sind, werden sie trotzdem ständig wiederholt. Die Beschämung bleibt aus." Jede noch so dreiste Lüge oder obskure Verschwörungstheorie halte sich heute im Internet, so Hörisch. Im Netz sei die Kommunikation völlig willkürlich, keine Instanz entscheide mehr darüber, ob etwas wahr oder falsch ist. Hinzu kommt laut Hörisch, dass die Bereitschaft des Publikums abnimmt, zu akzeptieren, wenn eine Lüge eine Lüge ist. "Jeder zimmert sich seine kleine Wunschrealität zusammen und hält das einigermaßen stur durch, auch wenn es objektiv nicht stimmt."

Was sind die Gründe für dieses Verhalten? "Wir leben in überkomplexen Zeiten. Viele Phänomene sind für die Menschen unübersichtlich und nur schwer zu strukturieren. Unser Bedürfnis aber, eine ordentliche Struktur in die Fülle der Ereignisse hineinzubringen, ist übergroß. Menschen sind nun mal eher emotionsbasiert als faktenorientiert", sagt der Forscher.

Gewiss, Lügen in der kleinen und großen Politik hat es schon immer gegeben. Beispiele gibt es viele. In Erinnerung ist etwa der Satz des damaligen DDR-Staats- und Parteichefs Walter Ulbricht in einer Pressekonferenz am 15. Juni 1961: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten." Zwei Monate später wurde die Berliner Mauer gebaut. Viel diskutiert wurden auch die Lügen rund um den Irakkrieg 2003 und die fälschliche Behauptung, das Regime des irakischen Machthabers Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen.

Auch Gefühle gehören von jeher zur Politik dazu. Und die meisten Parteien bedienen Ängste. Die Grünen etwa warnten über Jahre vor der Bedrohung durch die Atomkraft. Bei den Linken war der Sozialabbau die größte Gefahr. Die Piraten entstanden aus Angst vor digitaler Unfreiheit, und die AfD setzt auf Angst vor Flüchtlingen.

Mitverantwortlich für die neue Art der politischen Auseinandersetzung ist nach Ansicht des Potsdamer Politikwissenschaftlers und Populismusforschers Gideon Botsch auch das Verhältnis zwischen der Masse an Informationen und der zugleich begrenzten Möglichkeit, deren Wahrheitsgehalt verlässlich zu beurteilen. Im Fahrwasser der Informationsflut werde "viel mitgeschleppt, was schwer überprüfbar ist", sagt Botsch.

Vorreiter des Postfaktischen war hierzulande wohl der Bestsellerautor und einstige Berliner SPD-Senator Thilo Sarrazin. Seine simple Strategie: Wenn man als Beweis für eine bestimmte These keine Zahl parat habe, müsse man "eine schöpfen, die in die richtige Richtung weist. Und wenn sie keiner widerlegen kann, dann setze ich mich mit meiner Schätzung durch."

Botsch beobachtet, dass eine solche Haltung in der politischen Debatte zunimmt. Es gebe den Trend, mit einem markigen "So wie ich es sehe, ist es richtig" zu versuchen, die Komplexität der Realität zu erfassen. Wenn eine solche Haltung vorherrsche, werde es schwierig, sich rational auszutauschen.

Hinzu komme ein wachsendes Misstrauen gegenüber den Medien. Durch das Internet entstünden Echoräume für Fiktionen und Teilaspekte der Realität. Die Kommunikation ist laut Botsch abgebrochen und nicht mehr gewünscht von Bewegungen wie Pegida. Die Vorstellung, man müsse das Gespräch mit den Dresdner Demonstranten suchen, sei insofern naiv. Denn: "Pegida-Leute wollen auf den Tisch hauen", sagt Botsch.