Ein Stuben-Tiger wird erwachsen

erschienen am 06.04.2017



Lübeck/Dassow. Training ist alles, auch für kleine Tiger. "Elsa" duckt sich, schleicht, springt, packt mit starken Tatzen die Beute. "Sie ist und bleibt ein Raubtier", sagt Pflegemama Monica Farell. Sie ist in einer Zirkusfamilie aufgewachsen und betreibt seit 2002 mit ihrem Mann Saad Rose den Erlebnispark Dassow (Mecklenburg-Vorpommern) vor den Toren Lübecks mit bisher 13 Tigern und fünf Löwen. Farell hat das Tigermädchen "Elsa" in ihrer Wohnung aufgezogen. Morgen zieht die Raubkatze nach Dassow um.

Noch bekomme "Elsa" morgens und abends die Flasche mit Katzenmilch, wegen der Vitamine und Nährstoffe, sagt Farell. Dazu gebe es Putenbrust, Hühnerkeulen, Rippchen und Rind, zusammen drei Kilo Fleisch am Tag. "Ein Fulltime-Job wie bei einem Menschenkind." Viel Zuwendung sei nötig, Beschäftigung, Ausflüge, aber auch Erziehung. "Die Grenze ist erreicht, wenn sie nicht mehr an der Leine zu halten ist", sagt die Raubtierexpertin.

Ende August vorigen Jahres kam "Elsa", ein Sibirischer Tiger, in einem Wanderzirkus auf der Insel Rügen zur Welt und wurde von der Mutter verstoßen. Eine Tierarztpraxis päppelte die kleine Großkatze auf, bis sie durch Vermittlung des Veterinäramtes Ende November zu den Farells nach Lübeck kam. "Hier im Haus wurden schon ein Löwe und ein Tiger großgezogen, die Tiere sind für uns wie Familienmitglieder", sagt Saad Rose.

Jetzt bringt "Elsa" etwa 50 Kilo auf die Waage, strotzt vor Gesundheit und Kraft. Und sie beginnt zu fremdeln. "Elsa" komme in die Pubertät und werde noch mehr auf Distanz gehen, wissen die Pflegeeltern. Trotzdem: "Es ist immer traurig, wenn Kinder das Haus verlassen." Die Farells haben ihren Schützling bereits an das neue Gehege in Dassow gewöhnt. Allein wird "Elsa" dort nicht sein: Sie bekomme als Nachbarin ein älteres Weibchen. (dpa)