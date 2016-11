"Ein Unterschied zu Hillary Clinton"

Forscherin: Eine erneute Wahl der etablierten Politikerin Merkel zur Kanzlerin kann Europa beruhigen helfen

erschienen am 18.11.2016



Berlin. Angela Merkel wird sich am morgigen Sonntag möglicherweise zu einer erneuten Kanzlerkandidatur erklären. Bedeutet eine weitere Amtszeit Merkels als Regierungschefin eher Stabilität für Deutschland und Europa? Oder womöglich zusätzlichen Rückenwind für Populisten? Alessandro Peduto hat darüber mit der Berliner Politik-Professorin Heike Klüver gesprochen.

Freie Presse: Bei den US-Wahlen haben wir im Fall der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton gesehen, dass politische Erfahrung auch negativ ausgelegt werden und in Wut auf das Establishment umschlagen kann. Führt eine neuerliche Kanzlerschaft Merkels zu wachsender Polarisierung oder zu Stabilität?

Heike Klüver: In der jetzigen Umbruchzeit und nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten wäre eine Wiederwahl Merkels ein Zeichen von Stabilität. Sie ist die Regierungschefin mit der längsten Amtszeit in Europa, der meisten Erfahrung bei der Bewältigung schwerer Krisen und mit einem dichten Netz an internationalen Kontakten. Zugleich pflegt Merkel einen sehr moderaten Führungsstil. Ob es ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin in der Union so viel anders machen könnte als Merkel, bezwei- fle ich. Und vor allem: Wer sollte das sein?

Selbst wenn frische Gesichter nicht zwingend die bessere Politik machen, so hängt den Eta- blierten spätestens seit Clintons Niederlage ein gewisser Makel an. Warum?

Zunächst sollten wir bei Hillary Clinton und Angela Merkel doch unterscheiden. Merkel stammt aus bescheidenen, ostdeutschen Verhältnissen. Clinton dagegen ist vermögend, war zudem Präsidentengattin und später Außenministerin der USA. Das sind andere Voraussetzungen. Zudem richtet sich die Kritik von Populisten auch stark gegen die etablierten Parteien, in Deutschland etwa gegen CDU und SPD und deren oft kaum mehr unterscheidbare Positionen. Das schafft an den politischen Rändern Platz für populistische Parteien, die um jene Wähler werben, die sich von den Etablieren nicht mehr vertreten fühlen.

Hat Merkels sachlich-nüchterner Regierungsstil dazu beigetragen, dass lange Zeit kaum heftige politische Debatten geführt wurden und jetzt etwas aufbricht?

Nein, ich denke, ihr Stil spielt in dieser Frage keine Rolle. Es ist das Fehlen inhaltlich klarer Konturen. Zudem fühlen sich viele Menschen in den Debatten übergangen. Es bedarf mehr demokratischer Teilhabemöglichkeiten. Aber auch die soziale Teilhabe muss sich verbessern, um Gefühlen von Benachteiligung zu begegnen. Die aggressive Sprache von Populisten soll ja vor allem potenzielle Wähler überzeugen. Einem vernunftgetriebenen Diskurs in Gesellschaft und Politik dient das nicht. Das zeigen die USA. Sie sind ein tief gespaltenes Land.

Könnte eine vierte Amtszeit Merkels den Populismus in Europa nicht sogar befördern? Vor allem rechte Parteien in vielen EU-Staaten sehen Merkel als Feindbild, etwa wegen ihrer Asylpolitik. Das könnte sich verstärken.

Nein, ich glaube, auch hier wird die Wirkung eher eine Stabilisierung sein als eine Polarisierung. Wir erleben derzeit einen Auftrieb von extremistischen Parteien. Eine gemäßigte, konservative Kanzlerin der Mitte schafft da einen Ausgleich.