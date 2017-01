Ein alter Bekannter fordert die Kanzlerin heraus

Für Angela Merkel kommt die Nominierung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz so unerwartet wie für viele andere. Der einstige Präsident des Europa-Parlaments und die deutsche Kanzlerin kennen sich seit langem. Doch was bedeutet es für die CDU-Politikerin, den populären Sozialdemokraten nun zum direkten Gegner zu haben?

Von Alessandro Peduto

erschienen am 26.01.2017



Berlin. Angela Merkel lächelt und übergibt einen Blumenstrauß. Der Beschenkte ist der scheidende Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), der am Mittwoch an seiner letzten Kabinettssitzung teilnimmt und am 12. Februar mit großer Wahrscheinlichkeit zum neuen Bundespräsidenten gewählt wird.

Steinmeiers Nachfolger an Merkels Kabinettstisch wird ebenfalls ein vertrautes Gesicht sein: Sigmar Gabriel. Er rutscht gewissermaßen eins rüber, vom Wirtschaftsminister-Sessel auf den Posten des Chefdiplomaten. Möglich, dass er sich an diese neue Rolle erst wird gewöhnen müssen. Gleichzeitig arbeitet Gabriel als SPD-Vorsitzender eher undiplomatisch am Ende der Amtszeit seiner Chefin Angela Merkel. Am Dienstag präsentiert Gabriel den ehemaligen Europa-Parlamentspräsidenten Martin Schulz unverhofft als Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten für die Bundestagswahl im Herbst. Wie man hört, hat das auch die Kanzlerin kalt erwischt.

Merkel selbst hält sich zwar weiterhin bedeckt und lässt sich vorerst keine Reaktion entlocken. Doch in der Union dürfte den meisten klar sein, dass der populäre SPD-Mann Schulz ein schwierigerer Gegner wird als der in Umfragen eher unbeliebte Gabriel. Dessen Schwäche hätte die Union stark gemacht. Mit Schulz aber, so die Befürchtung der Unionsstrategen, geht diese Rechnung womöglich nicht mehr ganz so glatt auf. Schulz könnte die Union mehr Stimmen kosten als es Gabriel je vermocht hätte. Schulz ist somit gefährlicher. Und obendrein ist er ein guter Redner und besitzt internationale Erfahrung. Damit kann er im Wahlkampf zusätzlich punkten.

Zwar sind bei CDU und CSU nicht wenige überzeugt, dass die SPD weiterhin nicht aus ihrem Umfragetief herauskommt und es somit egal ist, wer gegen Merkel antritt. Aus den angriffslustigen Statements etlicher Unionspolitiker wird aber zumindest deutlich, dass man den Gegner ernst nimmt. Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) lästert beispielsweise, Schulz könne ja an keinem Mikrofon vorbeilaufen. "Aber Berlin ist nicht Brüssel. Man kann sich nicht einfach hinstellen und nur irgendwas reden." Schulz werde zweiter Sieger nach Merkel, ist Fuchs überzeugt. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer meint gar: "Schulz ist das letzte Aufgebot." Er werde als quasi Seiteneinsteiger in die Bundespolitik keinen Erfolg haben.

Doch es gibt auch einen prominenten Unionsvertreter, der die Personalie Schulz nicht so lässig sieht: CSU-Chef Horst Seehofer. Durch die Entscheidungen bei der SPD sei es für die Union "keineswegs leichter geworden", sagt Seehofer. Die Bundestagswahl sei "die Mutter aller Wahlen" und ohnehin schon eine schwierige Wahl. Jetzt sei es besonders wichtig, dass die Union keine Fehler mache. "Eigentore dürfen keine passieren, jetzt noch weniger", sagt Seehofer. Es klingt auch wie eine Warnung an die eigene Adresse.

"Ein Paukenschlag" Sachsens SPD-Abgeordnete sehen Schulz' Nominierung als große Chance Einen Tag nach seiner Ausrufung zum SPD-Kanzlerkandidaten hat Martin Schulz am Mittwoch die SPD-Bundestagsfraktion besucht. Viele Abgeordnete waren von der Nominierung des einstigen EU-Parlamentspräsidenten durch SPD-Chef Sigmar Gabriel überrascht worden. Das Prozedere gefiel nicht jedem. Dennoch trifft die Personalie in der Partei auf Zustimmung, auch bei den sächsischen Abgeordneten.



Die Leipzigerin Daniela Kolbe, Chefin der SPD-Landesgruppe Ost, findet: "Es war ein Paukenschlag, der zu Sigmar passt". Sie sei vom Zeitpunkt überrascht gewesen, aber nicht von der Personalie. Schulz sei ein hervorragender Wahlkämpfer, pro-europäisch und zeige "klare Kante gegen Rechtspopulisten". Der Abgeordnete Detlef Müller aus Chemnitz sagt, der Zeitplan für die Nominierung sei zweitrangig. Schulz stehe für "einen sauberen Neuanfang". Zudem habe sich die Entscheidung Gabriels in den letzten Tagen abgezeichnet. "Wir alle kannten Sigmar Gabriels Umfragewerte. Und er kannte sie auch". Der SPD-Chef habe "Land vor Ego" gestellt. Das verdiene Respekt.

Wolfgang Gunkel aus dem Erzgebirge glaubt, Schulz könne die SPD nach vorne bringen. Seine Nominierung sei "aufgrund der politischen Entwicklungen in der letzten Zeit eine logische Entscheidung". Simone Raatz, Abgeordnete aus Freiberg, sagt, es habe sich lange angedeutet, dass sich die SPD-Spitze die Kandidatenentscheidung nicht leicht mache, "insofern waren wir auf verschiedene Szenarien vorbereitet". Schulz' Nominierung sei "gut durchdacht" und stimmig begründet. Er habe "das Zeug zum Kanzler".