Einigung auf Einheitsrente, aber Streit um künftiges Rentenniveau

Bis 2025 sollen Ost- und Westrenten angeglichen sein. Doch selbst bei diesem Projekt von CDU, CSU und SPD fehlt ein entscheidendes Detail.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 25.11.2016



Berlin. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Deutschen Einheit hat die Politik auch das Ende der Teilung im Rentensystem beschlossen. Union und SPD wollen die Ostrenten ab dem Jahr 2018 schrittweise auf das West-Niveau anheben und eine vollständige Angleichung ab 2025 erreichen. Parallel dazu soll im selben Zeitraum die Höherwertung der Ostlöhne bei der gesetzlichen Rente abgeschmolzen werden. Das könnte aber dazu führen, dass künftige Ostrentner mit geringeren Renten rechnen müssen, als es nach der derzeitigen Berechnungsformel der Fall wäre. Die Einigung von CDU, CSU und SPD bleibt zudem hinter dem Koalitionsvertrag zurück, der die Renteneinheit schon für das Jahr 2020 vorsah.

Die Angleichung der Ostrenten soll nach Prognosen der Regierung jährlich zwischen 3,7 und 3,9 Milliarden Euro kosten. In der Koalition herrschte gestern allerdings Verwirrung über die Finanzierung. Während Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) darauf bestand, dass dies über Steuermittel finanziert wird, erklärte ein Sprecher des CDU-geführten Finanzministeriums: "Unser Verständnis ist es, dass die Finanzierung aus dem System der Rentenversicherung erfolgt."

Keine Einigung erzielte die Koalition bei Maßnahmen zur Sicherung des Rentenniveaus und bei der Bekämpfung der Altersarmut. Bundesarbeitsministerin Nahles will mit Hilfe von weiteren Steuerzuschüssen ab dem Jahr 2030 ein Absinken des Rentenniveaus verhindern. Dazu präsentierte sie gestern ein langfristiges Rentenkonzept, das weit über die Koalitionsergebnisse vom Vorabend hinausgeht. So will Nahles gesetzlich festschreiben, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2045 nicht unter 46 Prozent sinke. Der Beitragssatz solle bei 25 Prozent gedeckelt werden. Dazu müsse die Rente stärker aus Steuern finanziert werden. Nahles plädierte für einen "Demografiezuschuss" in Höhe von bis zu 4,5 Milliarden Euro jährlich ab 2030 und knapp acht Milliarden Euro ab 2040. Mit dieser "doppelten Haltelinie" für Rentenniveau und Beitragssatz hätten junge Leute wie auch Rentner Sicherheit, sagte Nahles. Derzeit liegt das Rentenniveau nach 45 Beitragsjahren bei 48 Prozent eines Durchschnittslohns.

Nach den Prognosen der Bundesregierung sinkt es bis 2030 auf 44,5 Prozent. Wenn die Gesetzeslage unverändert bleibt, geht Nahles von einem Absinken auf 41,7 Prozent bis zum Jahr 2045 aus. Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis zwischen der Durchschnittsrente nach 45 Beitragsjahren und dem aktuellen Durchschnittseinkommen. Auch wenn das Rentenniveau sinkt, steigen die Renten, aber langsamer als die Löhne.

Die Opposition kritisierte die Beschlüsse der Koalition vom späten Donnerstagabend als mutlos und unzureichend. Der Bundesverband Volkssolidarität nannte es einen faulen Kompromiss, die volle Rentenangleichung erst im Jahr 2025 zu vollziehen. Genau dies lobte wiederum der Rentenexperte des Dresdner Ifo-Instituts, Joachim Ragnitz. Damit habe die Koalition der Versuchung widerstanden, "teure Wahlgeschenke zugunsten der ostdeutschen Rentner zu verteilen".

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) begrüßte die Einigung zur Rentenangleichung, kritisierte allerdings, dass keiner der politisch Verantwortlichen aus den ostdeutschen Ländern an der Kompromissfindung beteiligt gewesen sei.

