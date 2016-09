Endspurt im Berliner Landeswahlkampf

Noch zwei Tage bis zur Wahl in Berlin. SPD, Grüne und Linke fahren noch einmal richtig auf. Geht es ihnen anders als der CDU, die zum Wahlkampfende kräftig Gegenwind von rechts bekam?

erschienen am 16.09.2016



Berlin (dpa) - Zum Wahlkampfabschluss im Land Berlin bekommen die Parteien heute noch einmal Unterstützung prominenter Bundespolitiker. Regierungschef Michael Müller will am Abend zusammen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier auftreten.

Für die Abschlusskundgebung der Grünen hat sich die gesamte Parteispitze mit den Vorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir sowie den Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Toni Hofreiter angekündigt. Bei der Linken treten die Bundesvorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie Ex-Fraktionschef Gregor Gysi auf.

Die CDU hatte ihren Wahlkampfhöhepunkt mit Kanzlerin Angela Merkel bereits am Mittwoch begangen. Die Kundgebung war von massiven Protesten rechter Störer begleitet.

Umfragen zufolge liegt die SPD in der Wählergunst mit 21 bis 24 Prozent vorn. CDU und Grüne kämpfen mit Werten zwischen 15 und 19 Prozent um Platz zwei. Die Linke kommt mit 14 bis 15 Prozent auf ähnlich viel Unterstützung wie die AfD (13 bis 15 Prozent).