Erst knapp 4400 Flüchtlinge in Ein-Euro-Jobs

29.11.2016

freiepresse.de

Deutschland

Johannes Eisele/dpa-Archiv

Bundesarbeitsministerin will den Acht-Stunden-Tag aufweichen

Berlin. Arbeit und Freizeit sollen neu austariert, Auszeiten vom Beruf staatlich bezuschusst werden - so will Andrea Nahles (SPD) das Land fit machen für die Digitalzeit. Bei den Arbeitgebern überwiegt Skepsis - auch in der Region. weiterlesen