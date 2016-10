Fall Peggy: Ermittler nehmen neue Spur zum NSU ernst

Trotz des Fundes einer DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt ist unklar, ob es eine Verbindung zum Fall der 2001 verschwundenen und getöteten Peggy gibt.

Von Gabi Thieme (mit dpa)

erschienen am 14.10.2016



Bayreuth/Zwickau. Nach der Sicherstellung einer DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der getöteten Schülerin Peggy schließt die Staatsanwaltschaft eine Verunreinigung der Probe nicht aus. Das sagte der Bayreuther Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel am Freitag der "Freien Presse". Die DNA-Spur, die von einem winzigen Stück Stoff am Fundort der Leiche stammt, wurde zwar beim LKA in München untersucht und nicht wie die Skelettteile Peggys in der Rechtsmedizin in Jena. Aber: "Es gibt etliche Möglichkeiten der Verunreinigung auf dem Weg vom Fundort bis ins Labor." Man wolle den Weg der Spur akribisch überprüfen. "Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang", so Potzel.

Obwohl der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, keinen Hinweis auf eine Verunreinigung oder Verwechslung sieht, kommt die Vorsicht der Ermittler nicht von ungefähr. Im Fall der 2007 in Heilbronn erschossenen Polizistin Michele Kiesewetter, eines der NSU-Opfer, hatten verunreinigte DNA-Spuren die Ermittler zwei Jahre lang in die Irre geführt.

Am 2. Juli dieses Jahres war ein Pilzsammler in einem Waldstück im Saale-Orla-Kreis in Thüringen auf Teile von Peggys Skelett gestoßen - 15 Jahre nach ihrem Verschwinden und rund 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Danach hatten Ermittler das Gebiet wiederholt durchkämmt, zuletzt noch einmal Ende September.

In der Vergangenheit hatte es mehrfach Hinweise darauf gegeben, dass der NSU in pädophile Aktionen verwickelt war. So war im Schutt der abgebrannten Fluchtwohnung des NSU-Trios in Zwickau ein Datenträger mit Kinderpornomaterial gefunden worden. Er soll Beate Zschäpe gehört haben. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hatte deshalb Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terroristin eingeleitet. Sie wurden aber wieder eingestellt, weil die in München verhandelten Straftaten - Mord und schwere Brandstiftung - schwerwiegender seien und auch härter bestraft werden, hieß es. Der Datenträger könnte auch von Uwe Böhnhardt benutzt worden sein. Auch er lebte in der Wohnung.

Laut Bundeskriminalamt wurden in dem 2011 ausgebrannten Wohnmobil Kindersachen, darunter eine Sandale, sichergestellt, doch wurden daran keine DNA-Spuren der toten Peggy entdeckt. Es sei eine weibliche DNA gewesen, aber nicht die von Peggy. Zwar hatten Mundlos und Böhnhardt ein kleines blondes Mädchen dabei, als sie das Wohnmobil 2011 mieteten. Doch auch das konnte nicht Peggy gewesen sein. Denn sie wäre zu diesem Zeitpunkt bereits 19 Jahre alt gewesen.

Uwe Böhnhardt war unterdessen bereits vor seinem Abtauchen mit einem Fall von Kindstötung in Verbindung gebracht worden. Im Juli 1993 verschwand ein damals neunjähriger Junge in Jena. Zwölf Tage später wurde er tot aufgefunden. Es gab Hinweise auf einen Missbrauch. Der Mörder des Kindes wurde nie gefunden. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kündigte am Freitag an, die Akten zu diesem ungeklärten Fall neu überprüfen lassen zu wollen: "Das müssen wir alles viel, viel gründlicher betrachten."

Der NSU-Prozess in München soll vorerst wie geplant fortgesetzt werden. Mehrere Anwälte von Angehörigen der Opfer und Mitglieder von Untersuchungsausschüssen haben aber diverse Beweisanträge angekündigt.