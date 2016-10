Fall Peggy: Linke will Auftrag fÃ¼r NSU-Ausschuss erweitern

Fall Peggy: Linke will Auftrag für NSU-Ausschuss erweitern

erschienen am 14.10.2016



Erfurt (dpa) - Die Obfrau der Linken im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss, Katharina König, fordert nach dem Fund von DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der getöteten Schülerin Peggy eine Erweiterung des Untersuchungsauftrags für das Gremium. Der Auftrag des Ausschusses müsse so gestaltet werden, dass die Abgeordneten diese neue Entwicklung mit prüfen könnten, sagte König am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Sie bezweifele, dass der aktuelle Untersuchungsauftrag des Ausschusses es zulasse, Verbindungen zwischen dem Nationalsozialistischen Untergrund und dem Fall Peggy aufzuklären. Zuvor hatte die Landtagsabgeordnete darauf hingewiesen, dass beim Auffliegen des NSU am 4. November 2011 in Eisenach Kindersachen gefunden worden waren, deren Herkunft bis heute ungeklärt ist. In dem ausgebrannten Wohnmobil, in dem damals die Leichen von Böhnhardt und Mundlos lagen, wurden unter anderem Kinderschuhe gefunden.