Fast eine Millionen Leiharbeiter

Boom bei der Leiharbeit - niedrige Löhne fĂŒr viele Betroffene. Fast eine Million Zeitarbeiter gibt es mittlerweile. Strittig sind die PlĂ€ne der Bundesregierung fĂŒr Verbesserungen.

erschienen am 08.09.2016



Berlin (dpa) - Die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland ist auf ein Rekordniveau angestiegen. Mit 961 000 Leiharbeitnehmern gab es im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand, wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag.

Im Jahr 2014 waren es noch rund 50 000 Leih- oder Zeitarbeiter weniger als 2015. In den Jahren davor schwankten die Zahlen zwischen 610 000 und 910 000. Das mittlere monatliche Bruttogehalt von Leiharbeitnehmern lag nach den jĂŒngsten Zahlen bei 1700 Euro - und somit deutlich unter dem Gehalt anderer BeschĂ€ftigter. Im Vergleich dazu habe der Durchschnittslohn bei allen sozialversicherungspflichtig VollzeitbeschĂ€ftigten bei 2 960 Euro gelegen, erklĂ€rte die Regierung.

Fast zwei von drei Leiharbeitern arbeiteten zuletzt zu besonders niedrigen Löhnen. Sie lagen unter der Niedriglohnschwelle von rund 1970 Euro, also unter dem Lohn, der zwei Drittel des mittleren Gehalts der BeschÀftigten insgesamt betrÀgt. 5,7 Prozent der Leiharbeitnehmer stocken ihr Gehalt mit Hartz IV auf. Die Metall- und Elektroindustrie beschÀftigt mit 36 Prozent die meisten LeiharbeitskrÀfte gemessen an allen Leiharbeitern.

Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will per Gesetz gegen Missbrauch von Leiharbeit und WerkvertrĂ€gen vorgehen. Sie kĂŒndigte im Bundestag an, das Gesetz werde im September ins Parlament eingebracht. Zum ersten Mal gebe es eine Höchstverleihdauer. «Es wird mit dem Missstand Schluss machen, dass Unternehmen gezielt Leiharbeiter als Streikbrecher einsetzen.» Die SPD-FraktionsgeschĂ€ftsfĂŒhrerin Christine Lambrecht sagte: «Ebenso wird verhindert, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer dauerhaft zu niedrigeren Löhnen als die StammbeschĂ€ftigten eingesetzt werden.»

Der Linken-Fraktionsvize Klaus Ernst, der die Anfrage gestellt hatte, kritisierte, fast niemand werde von besserer Entlohnung profitieren. «Die Ministerin streut den Betroffenen nur Sand in die Augen.»

Hintergrund ist, dass laut den jĂŒngsten Zahlen nur jedes vierte LeiharbeitsverhĂ€ltnis neun Monate oder lĂ€nger besteht. 15 Prozent dauern 15 Monate, 12 Prozent ĂŒber 18 Monate. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Leih- oder Zeitarbeitnehmer kĂŒnftig nach neun Monaten genauso wie die Stammbelegschaften bezahlt werden. Auch die GrĂŒnen-Arbeitsmarktpolitikerin Beate MĂŒller-Gemmeke sagte deshalb: «Das geplante Gesetz ist und bleibt eine Mogelpackung.»

Das wirtschaftsnahe Institut IW betonte, der Vergleich des Lohns von Zeitarbeitnehmern mit anderen Arbeitnehmern sei irrefĂŒhrend. Zeitarbeiter hĂ€tten ĂŒberwiegend weniger qualifizierte TĂ€tigkeiten.

Linke-Chef Bernd Riexinger sagte: «Leiharbeit bedeutet Dauerstress und Existenzangst.» Mit ihrem Gesetzentwurf verschlechtere die «Arbeitgeber-Ministerin» Nahles die Lage der BeschÀftigten. Auch die Gewerkschaften hÀtten sich dabei nicht mit Ruhm bekleckert.