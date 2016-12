Frau in den Rücken getreten - Polizei sucht Täter mit Video

erschienen am 08.12.2016



Berlin (dpa) - Im Fall des brutalen Angriffs auf eine junge Frau in einem U-Bahnhof im Berliner Stadtteil Neukölln suchen die Ermittler mit einem Video des Vorfalls nach dem Täter. Die Polizei veröffentlichte es am Donnerstag im Internet. Bereits am Mittwoch hatte die "Bild"-Zeitung die Tat vom 27. Oktober mit Aufzeichnungen einer Überwachungskamera bekannt gemacht. Darauf ist zu sehen, wie der Gesuchte einer 26-Jährigen plötzlich auf einer Treppe in den Rücken tritt. Die Frau stürzte mehrere Stufen hinab und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Täter und seine drei Begleiter gingen einfach weiter.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit der Tat im U-Bahnhof Hermannstraße, hatten bisher aber keine Aufnahmen zur öffentlichen Suche nach dem Täter genutzt. Am Mittwoch hatte es Forderungen gegeben, dass es in solchen Fällen sofort eine Öffentlichkeitsfahndung geben solle. Laut Polizei ist dieses Mittel aber immer das letzte, nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Meist veröffentlicht die Polizei daher erst mehrere Wochen oder Monate nach Taten Bilder oder Videos davon. Darüber entscheidet jeweils ein Richter oder ein Staatsanwalt.

Mitteilung der Polizei mit dem Fahndungsvideo