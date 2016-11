Fremdenfeindliche Gewalt schadet der Wirtschaft im Osten

erschienen am 17.11.2016



Halle (dpa) - Der starke Anstieg rechtsextremistisch motivierter Gewalttaten gefährdet nach Ansicht eines Wissenschaftlers den wirtschaftlichen Aufholprozess in Ostdeutschland. Die Fremdenfeindlichkeit dürfte ausländische Fachkräfte abschrecken und sei deshalb schlecht für die Attraktivität des Standorts Ostdeutschland, erklärte Oliver Holtemöller, Leiter der Abteilung Makroökonomik am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle vor einer Podiumsdiskussion am Donnerstag.

Dabei müsse gerade der Osten Zuwanderung als Chance wahrnehmen, sonst könnten die neuen Bundesländer den Anschluss wirtschaftlich nicht schaffen. Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund sind nach Zahlen aus den Verfassungsschutzberichten in Ostdeutschland besonders ausgeprägt. Zwischen 2012 und 2015 hat sich die Zahl dieser Gewalttaten zudem mehr als verdoppelt.