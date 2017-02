Gauck geht - was bleibt?

Nach einer bewegten Laufbahn setzt sich Joachim Gauck zur Ruhe. Er war Pastor in der DDR und Chef der Stasi-Akten-Behörde. Zwei Kandidaturen waren nötig, um Bundespräsident zu werden. Nun, kurz vor Ende seiner fünfjährigen Amtszeit, stellt sich die Frage: Womit wird Präsident Gauck den Deutschen in Erinnerung bleiben?

Von Alessandro Peduto

erschienen am 03.02.2017



Berlin. Was für eine Ernüchterung: Joachim Gauck steht vor einem vollen Saal im Schloss Bellevue. Es ist Mitte Januar, ein grauer, frostiger Tag. Der Bundespräsident hat rund zweihundert handverlesene Gäste in seinen Berliner Dienstsitz geladen, um eine Rede zum nahenden Ende seiner fünfjährigen Amtszeit zu halten. Er hätte sicher gerne ein zuversichtliches Bild von einer friedlichen Zukunft gezeichnet. Doch die Wirklichkeit steht einem solchen Plan entgegen. Die Welt ist derzeit eine andere.

In den ersten Minuten seines Vortrags schlägt Gauck zunächst einen kleinen Bogen zum Beginn seiner Präsidentschaft: "Es ist, das glaubte ich damals und das glaube ich heute, das beste, das demokratischste Deutschland, was wir jemals hatten", bilanziert er. Doch nur wenig später in seiner Rede kommt das große Aber. Nach fast fünf Jahren im Amt, sagt Gauck, sei er "stärker beeinflusst von dem Bewusstsein, dass diesem demokratischen und stabilen Deutschland auch Gefahren drohen". Die Demokratie stehe "unter Beschuss". Es ist eine eindringliche Mahnung. Aber es klingt auch nach Enttäuschung und wie ein schwieriges Eingeständnis an sich selbst.

Gauck, der große Bewunderer der Freiheit, der leidenschaftliche Fürsprecher der Demokratie, muss plötzlich erkennen, dass er sich für etwas begeistert, was offenbar immer weniger Anhänger findet. "Ich erinnere mich noch gut an die allgemeine Euphorie, natürlich auch an meine eigene", erzählt Gauck im Rückblick auf die Wende von 1989. "Das Ziel war Freiheit", sagt Gauck in die Stille des Saals hinein, "nun fühlen sich einige in Freiheit bedroht oder gar verloren". Es dürfte eine bittere Erkenntnis sein zum Ende seiner Zeit als Bundespräsident.

Er, Joachim Gauck, der in der Enge der DDR-Diktatur aufwuchs, der als Teil der Opposition in der Umbruchzeit vor dem Herbst 1989 in der Rostocker Marienkirche Friedensgebete und Mahngottesdienste abhielt und den Mauerfall als große Erlösung erlebte, er muss nun mit ansehen, wie manche in Europa und auch in den USA neue Mauern und Grenzzäune hochziehen wollen. Wie gerne hätte es der heute 77-jährige Gauck anders erlebt.

Immerhin war er es, ein Pfarrer aus Ostdeutschland und einstiger Sachwalter der Stasi-Unterlagen, der im Jahr 2010 die behäbig gewordene Republik aufs Neue und mit nahezu biblischen Feuerzungen von den Vorzügen der Demokratie begeisterte. Wie kaum ein anderer verstand es Gauck damals, die blutleeren Paragrafen des Grundgesetzes euphorisch aufzuladen. Das wiederum begeisterte viele für Gauck.

Zwar scheiterte seine erste Kandidatur im Jahr 2010, als Gauck als Bewerber von SPD und Grünen gegen Christian Wulff antrat. Dieser war von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der FDP aufgestellt worden. Merkel hatte somit ihren Kandidaten durchgesetzt und Gauck verhindert. Doch nur zwei Jahre später, nach Wulffs Rücktritt im Februar 2012, erhielt Gauck seine zweite Chance. Diesmal war er der Kandidat von Schwarz-Gelb. Die Freien Demokraten hatten ihn gegen Angela Merkel und die CSU durchgeboxt, und auch Grüne und SPD stimmten am Ende mit großer Mehrheit für ihn. Kurz darauf zog Gauck mit seiner Lebensgefährtin, der aus Hessen stammenden, ehemaligen Politikredakteurin Daniela Schadt, ins Schloss Bellevue ein. Das Paar führt seither die erste "wilde Ehe" im höchsten deutschen Staatsamt. Offiziell ist Gauck weiterhin mit seiner Ehefrau Gerhild verheiratet, mit der er vier Kinder hat.

Zwar war die Öffentlichkeit bei Gaucks zweiter Kandidatur nicht mehr annähernd so elektrisiert wie beim ersten Mal. Nach der unappetitlichen Wulff-Affäre sahen aber viele Deutsche mit Gauck die Würde des obersten Staatsamtes wiederhergestellt. Inzwischen ist der studierte Theologe laut einer bundesweiten Forsa-Umfrage von Oktober 2016 nach Richard von Weizsäcker der beliebteste Bundespräsident seit der Wiedervereinigung. Vermutlich vor allem im Westen.

Im Osten, der Heimatregion des gebürtigen Rostockers, dürfte Gaucks Popularität dagegen bis heute deutlich geringer sein. In einer Erhebung der Meinungsforscher von You Gov aus dem Jahr 2012 gab die Hälfte der Westdeutschen an, sie würde Joachim Gauck bei einer möglichen Direktwahl die Stimme geben. Im Osten war es lediglich rund ein Drittel. Vermutlich hat sich an diesem eher bescheidenen Zuspruch wenig geändert.