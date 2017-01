Gedenken an die Berliner Terroropfer

Der Bundestag erinnerte gestern an die Toten und Verletzten des Berliner Anschlags vom Dezember. Über den Attentäter Anis Amri wurden seither viele Details bekannt. Die Gesichter der Opfer bleiben indes weitgehend unbekannt. Ein Versäumnis oder eine bewusste Entscheidung?

Von Alessandro Peduto

erschienen am 20.01.2017



Berlin. Es ist auf den Tag genau vier Wochen her, dass sich auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz der bislang größte dschihadistische Terroranschlag in Deutschland ereignet hat. Zwölf Frauen und Männer sterben und rund 50 weitere werden teils lebensbedrohlich verwundet, als der Attentäter Anis Amri am 19. Dezember mit einem Lkw in die Menschenmenge fährt. Gestern gedenkt der Bundestag der Opfer. Neben Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nehmen auch Vertreter jener Staaten teil, aus denen die Todesopfer des Attentats stammten: Polen, Italien, der Ukraine, Tschechien und Israel.

"Sechs Frauen und sechs Männer, die am Fuße der Gedächtniskirche in fröhlicher Vorweihnachtsstimmung zusammenstanden, wurden brutal aus dem Leben gerissen", sagt Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) gestern in seiner Ansprache. Viele der Verletzten hätten noch lange zu kämpfen, "um körperlich wie seelisch ins Leben zurückzufinden".

Lammert fährt fort, zugleich gehöre es zu den "kaum vermeidbaren, aber schwer erträglichen Mechanismen der Wahrnehmung solcher Ereignisse", dass dem Täter "regelmäßig weit größere Aufmerksamkeit geschenkt wird als denen, die er in den Tod riss". Über den Mörder sei sehr viel bekannt, von den Opfern dagegen nur wenig. "Angemessen ist das natürlich nicht", betont Lammert, aber es verdeutliche die unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnisse, denen es gerecht zu werden gelte. Der Wunsch trauernder Angehöriger auf Privatsphäre und Ruhe sei "unbedingt zu respektieren", auch gegenüber den Bedürfnissen der Öffentlichkeit.

Tatsächlich bleiben die Namen der Berliner Opfer bislang im Hintergrund - anders als bei anderen Anschlägen oder Katastrophen. Erst vor wenigen Tagen wurden etwa Details eines aus Kiew stammenden Ehepaars bekannt, das seit 2001 in Berlin lebte und bei dem Anschlag umkam. Die 22-jährige Tochter, die Studentin Valeriya, ging unlängst an die Öffentlichkeit und berichtete von ihrer Existenzangst und dem Kampf um staatliche Hilfe nach dem Tod der Eltern. Doch dieser Fall bleibt die Ausnahme.

Viele Hinterbliebene wollten in Ruhe gelassen werden, berichtete kürzlich der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Roland Weber, aus seinen Gesprächen. Angehörige müssten Erbscheine beantragen, Beerdigungen organisieren und Haushalte auflösen. Auch für etliche Überlebende sei es noch zu früh, aus der schützenden Anonymität herauszukommen. Jedoch gibt es auch die anderes Seite: Eine Frau, deren Lebensgefährte seit dem Anschlag um sein Leben kämpft, sagte unlängst dem "Tagesspiegel": "Ich finde die mangelnde Beachtung von Seiten des Staates traurig und unwürdig."

Für würdelos halten es viele auch, dass das Opferentschädigungsgesetz im Fall des Berliner Anschlags nicht greift. Denn es gilt absurderweise nicht für Schäden, die von einem Angreifer durch ein Kraftfahrzeug verursacht werden. Demnach sind die Toten und Verletzten des Anschlags rechtlich gesehen Verkehrsopfer, keine Terroropfer. Die Entschädigungssummen, die insgesamt ausgezahlt werden können, sind dadurch deutlich geringer. Das Bundesamt für Justiz ist für die Betroffenen zwar ebenfalls eine Anlaufstelle. Dort können Opfer terroristischer Anschläge Härtefallleistungen erhalten. Einen Rechtsanspruch haben sie allerdings nicht.