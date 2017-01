Genossen kritisieren rechte Töne bei linker Spitzenkandidatin

Sahra Wagenknecht ist ein prominentes Gesicht der Linken im Bundestagswahlkampf. Doch die Kritik der Spitzenkandidatin an Angela Merkels Flüchtlingspolitik hat viele Genossen erbost. Einige Linke werfen ihrer Frontfrau vor, im Ton die AfD nachzuahmen. Wagenknecht wehrt sich. Die Stimmung in der Partei ist im Keller.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 12.01.2017



Berlin. Dass Sahra Wagenknecht die Linke schon immer vor allem als Protestbewegung angesehen hat, ist kein Geheimnis. Umso mehr dürfte es die Linksfraktionschefin im Bundestag schmerzen, dass der Protest seit geraumer Zeit weitergezogen ist - und zwar von links außen nach rechts außen. Wer den Etablierten eins auswischen wollte, wählte über Jahre bevorzugt die Linke. Doch mit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 hat die AfD den Genossen den Rang als Protestpartei abgelaufen.

Während die Linke in Brandenburg, Thüringen und Berlin zum Regierungspartner avancierte, sammelte die AfD auf der Straße die Stimmen der sogenannten Wutbürger ein. Bei mehreren Landtagswahlen im vergangenen Jahr verlor die Linke Stimmen an die AfD. Diese Wähler will Wagenknecht wieder zurückholen. "Wir wollen Menschen erreichen, die unzufrieden sind", sagt die Linken-Spitzenkandidatin dieser Tage in einem Interview. Sie hoffe, dass ihre Partei viele jener Bürger erreiche, "die zurzeit aus Frust, aus Verärgerung über die bisherige Politik darüber nachdenken, AfD zu wählen". Viele fänden nicht die AfD-Parolen gut, sondern wollten mit ihrem Votum vor allem deutlich machen, "dass sich was ändern muss".

Dass Wagenknecht um AfD-Wähler buhlt, weckt bereits seit längerem den Argwohn einiger Genossen. Erneut offen zutage tritt die Verärgerung über die Linken-Spitzenkandidatin aber vor wenigen Tagen, als Wagenknecht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Mitverantwortung für die jüngsten islamistischen Terroranschläge in Berlin gibt. Wagenknecht erwähnt "neben der unkontrollierten Grenzöffnung" eine "kaputtgesparte Polizei" sowie eine "fatale Außenpolitik", welche die islamistische Terrororganisation IS groß gemacht habe.

Etliche Genossen halten Wagenknechts Tonlage für eine Anbiederung an AfD-Wähler. Einigen platzt der Kragen. Dass die Kanzlerin die Grenzen nicht geschlossen habe, sei nicht die Ursache für den Terrorismus in Deutschland, sagt Parteichef Bernd Riexinger. "Da hat die Linke eine klare inhaltliche Position, an die sich auch Frau Wagenknecht halten muss." Es ist unmissverständlich ein Ordnungsruf. Riexinger fährt fort: "Wir haben eine klare Programmatik - wir kritisieren Frau Merkel nicht dafür, dass sie die Grenzen nicht geschlossen hat oder gar Auffanglager oder ähnliche Dinge eingeführt hat". Vielmehr kritisiere die Partei Merkel dafür, zu wenig für die Integration der Flüchtlinge zu tun.

Auch die Linksjugend in Sachsen geht auf Distanz. Sie fordert die Fraktionschefin auf, sie solle "Merkel von links kritisieren und nicht der AfD nach dem Mund reden". Die neue Berliner Linke-Vorsitzende Katina Schubert lässt ihrer Wut auf Wagenknecht derweil freien Lauf: "Sie wird sich nicht ändern. Sie wird immer wieder die gleiche Scheiße erzählen", gibt Schubert via "Tagesspiegel" öffentlich zu Protokoll.

Doch auch Anhänger Wagenknechts melden sich zu Wort, um die Fraktionschefin in Schutz zu nehmen. "Sahra Wagenknecht in die Nähe der AfD zu rücken, ist inhaltlich falsch und vor allem bösartig", betont etwa die Vize-Fraktionsvorsitzende und Zwickauer Abgeordnete Sabine Zimmermann. "Und wenn diese Unterstellungen noch aus den eigenen Reihen kommen, erreicht die politische Dummheit Rekordwerte. Man beschädigt einfach nicht sein bestes Pferd im Stall."

Schließlich geht auch Wagenknecht auf die Kritik ein und spricht von einer Kampagne gegen sie. Dass die politische Konkurrenz versuche, sie, Wagenknecht, in die Nähe der AfD zu rücken, hält die Fraktionschefin noch für nachvollziehbar im politischen Wettbewerb. Offenbar gehe es den anderen darum, die Linke als "einzige soziale Opposition zu diesem neoliberalen Parteienkartell" zu diffamieren. "Nicht nachvollziehbar" sei es aber, "wenn Politiker unserer Partei sich an dieser Kampagne beteiligen", moniert die Spitzenkandidatin. "Ein Erfolgsrezept für eine linke Partei" dürfte das nicht sein.