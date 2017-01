Genossen schieben ihren Streit beiseite

Zum Auftakt ins Wahljahr müht sich Linke um Geschlossenheit. Der gemeinsame Kampf soll fortan den Millionären gelten.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 15.01.2017



Berlin. Zumindest im Umgang mit Millionären ist sich die Linke einig. Sie will von den Reichen nehmen, um den Ärmeren zu geben. So plant die Partei, die Steuern für Besser- und Spitzenverdiener drastisch anzuheben und sozial Schwächere, Familien, prekär Beschäftigte und Rentner besser zu stellen. Dass dies einhelliger Konsens ist bei den Genossen, zeigt sich am Samstagnachmittag bei der Vorstellung des Linken-Programmentwurfs für die Bundestagswahl. In professioneller Harmonie präsentieren sich jene vier Persönlichkeiten der Partei, zwischen denen es in den vergangenen Wochen keineswegs so friedlich hergegangen ist: die Linke-Chefs Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie die beiden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch.

Vor allem Wagenknecht hatte jüngst mit Äußerungen, in denen sie eine Verbindung zwischen den Terroranschlägen von Berlin und der Aufnahme von knapp 900.000 Flüchtlingen hergestellt hatte, den Unmut vieler Genossen hervorgerufen und von Riexinger hierfür eine unmissverständliche Zurechtweisung kassiert. Das fand wiederum Wagenknecht unangemessen. So brodelt es hinter den Kulissen, während es auf offener Bühne betont friedfertig zugeht. Die Differenzen werden offiziell für beigelegt erklärt. Auf die Frage eines Journalisten sagt etwa Bartsch, innerparteiliche Auseinandersetzungen sollten vermieden werden: "Das ist alles miteinander in großer Zuversicht ausgetragen worden." Auch die anderen Spitzengenossen bemühen sich, die Wogen zu glätten und sich auf die Sachthemen zu konzentrieren. Es sei Zeit für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit und "einen ganz grundlegenden Bruch mit der Politik der letzten 25 Jahre", sagt Riexinger. Ziel sei der "Aufbruch in eine andere Zukunft".

Kipping fügt in Bezug auf mögliche Koalitionsbeteiligungen nach der Wahl im Herbst hinzu, die Linke plane "weder einen reinen Oppositionswahlkampf, noch einen reinen Regierungswahlkampf. Wir kämpfen für Veränderung". Die Partei gebe "eine gemeinsame Antwort" auf die Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft.

Wagenknecht betont derweil, die Linke müsse im Wahlkampf auch potenzielle AfD-Wähler ansprechen. "Die Linke ist die einzige soziale Protestpartei", betont die Fraktionschefin. Die Mehrzahl der AfD-Wähler hätten ihr Kreuz aus Wut und Enttäuschung über die herrschende Politik bei der AfD gemacht, nicht wegen ihrer rechten Positionen. Diese Wut der Menschen werde durch die herrschende Politik verursacht, welche die AfD groß gemacht habe. Insofern sei es "perfide", wenn Union, SPD und Grüne nun die Linke in die Nähe der AfD rückten.