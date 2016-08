Gewerkschaftschef Bsirske verlangt hÃ¶here RentenbeitrÃ¤ge

Gewerkschaftschef Bsirske verlangt höhere Rentenbeiträge

erschienen am 28.08.2016



Berlin (dpa) - Zur Anhebung kleiner und mittlerer Renten verlangt Verdi-Chef Frank Bsirske eine Erhöhung der Beiträge zur Alterssicherung. «Wir werden an höheren Beiträgen überhaupt nicht vorbeikommen», sagte der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft der Zeitung «BZ am Sonntag».

«Das Ziel der Beitragsstabilität muss wieder ersetzt werden durch das Ziel der Lebensstandardsicherung», sagte Bsirske weiter. Er kündigte eine Rentenkampagne des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) an. «Die Talfahrt bei der Rente muss gestoppt werden, das gesetzliche Rentenniveau muss stabilisiert und wieder angehoben werden.» Nötig seien auch eine Aufstockung der Erwerbsminderungsrenten und wieder Beitragszahlungen der Bundesagentur für Arbeit für Langzeitarbeitslose.