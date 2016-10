Großrazzia der Polizei gegen Unterstützer der "Rigaer 94"

Nahe einem früher besetzten Haus in der Rigaer Straße in Berlin wurden immer wieder Polizisten angegriffen. Der Hausbesitzer und die Polizei stürmten im Sommer Teile des Hauses. Linksautonome riefen zu Rache auf, es gab Zerstörungen. Jetzt reagierte wiederum die Polizei.

Leipzig/Berlin (dpa) - Mehrere Monate nach den Protestaktionen wegen einer Teilräumung der Rigaer Straße 94 in Berlin ist die Polizei mit einer Großrazzia gegen die linksautonome Szene vorgegangen. Dabei sei es um eine größere Zerstörungsaktion von Linksradikalen in der Gegend um den Südstern am 5. Juli gegangen, teilte die Polizei mit. Acht Frauen und sechs Männer sollen teils vermummt einen Sachschaden von etwa 10 000 Euro verursacht haben. Durchsucht wurden seit dem frühen Mittwochmorgen 13 Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin und eine Räumlichkeit in Leipzig. 139 Polizisten und die Staatsanwaltschaft waren im Einsatz.

In Berlin durchsuchte die Polizei Räume in Neukölln, Friedrichshain, Kreuzberg, Tempelhof, Wedding und Gesundbrunnen. Darunter war auch mindestens ein linkes sogenanntes Wohnprojekt. Zahlreiche Beweise seien beschlagnahmt worden, hieß es. Das war laut Polizei auch das Ziel der Razzia. Von mehreren Verdächtigen seien die Personalien festgestellt worden.

Die Ermittlungen hatte der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei geführt. Mit dabei waren auch die Fahnder der Ende Juni eigens gegründeten Ermittlungsgruppe «LinX», die sich den Brandanschlägen und anderen Gewalttaten aus der linksradikalen Szene widmete.

Die Staatsanwaltschaft wirft den 14 Beschuldigten schweren Landfriedensbruch vor. Die Verdächtigen sollen sich am späten Abend zu einem Fahrradkorso zusammengeschlossen und in der Umgebung des Südsterns in Kreuzberg diverse Zerstörungen angerichtet haben. Später sei dazu auch ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden.

Zerstörungsaktionen von Linksautonomen hatte es im Sommer auch in einer Straße am Gleisdreieckepark, in der Weserstraße in Neukölln und rund um die Alte Jakobstraße in Mitte gegeben. Aus Protest gegen die Polizeiräumung und die folgende Polizeipräsenz in dem auch von Autonomen bewohnten Haus in der Rigaer Straße zerstörten Linksradikale in den Straßen systematisch Autos und Fensterscheiben, warfen Farbbeutel gegen Wände und streuten Stahlkrallen auf die Straße, um die anrückende Polizei zu stoppen und den Rückzug zu sichern. Die Aktionen waren laut Polizei aufwendig geplant und straff organisiert.