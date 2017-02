"Islamistische Terrorgruppen zahlen ordentliche Gehälter"

Tanja Gönner über Chancen und Grenzen der Entwicklungshilfe im Kampf gegen Fluchtursachen

erschienen am 09.02.2017



Berlin. Die Rolle der Entwicklungshilfe rückt seit der Flüchtlingskrise und dem islamistischen Anschlag in Berlin verstärkt in den Mittelpunkt. Es geht dabei um die Frage, wie sich die Lebensbedingungen in vielen Ländern so verbessern lassen, dass Menschen in ihrer Heimat Perspektiven sehen und weder flüchten müssen noch radikalisiert werden. Alessandro Peduto hat mit Tanja Gönner, der Leiterin der bundeseigenen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), darüber gesprochen, was Entwicklungshilfe leisten kann und was nicht.

Freie Presse: Frau Gönner, kann Entwicklungshilfe jene Aufgabe erfüllen, die sich die Politik bei der Bekämpfung von Fluchtursachen von ihr erhofft?

Tanja Gönner: Die Erwartung an unsere Arbeit, die wir für die Bundesregierung umsetzen, hat enorm zugenommen. Sie kann sicher zur Bekämpfung der Fluchtursachen beitragen, das ist aber nicht die einzige Aufgabe. Zudem kommt es sehr auf das jeweilige Land an. Die Lage in Afrika ist eine völlig andere als etwa in Syrien und Irak. Dort herrschen kriegerische Konflikte, die zur Flucht geführt haben. Besonders der Nordirak versorgt derzeit rund 250.000 syrische Flüchtlinge und eine weitere Million Binnenflüchtlinge. Dort müssen wir Hilfe leisten, damit die Region stabil bleibt und es nicht zu neuen Flüchtlingsbewegungen kommt.

Bräuchte es in Syrien und Irak nicht zunächst Frieden und Stabilität, um Fluchtursachen bekämpfen zu können?

Es ist durchaus Teil unserer Arbeit, beim Übergang zur Stabilität zu helfen. Ziel ist es, dass die Menschen die Möglichkeit haben, in der Nähe ihrer Heimat zu bleiben. Im speziellen Fall von Syrien geht es um Nachbarstaaten wie Jordanien, das mehr als 700.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Es ist mit unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass Flüchtlinge und Einheimische dort eine Lebensperspektive haben. Wir unterstützen daher Ausbildungs- und Arbeitsprogramme. Sie richten sich an syrische Flüchtlinge genauso wie an die Jordanier.

Seit dem Fall des islamistischen Berliner Attentäters Anis Amri, der aus Tunesien stammte, gibt es eine Debatte darüber, ob man Ländern die Entwicklungshilfe kürzt, wenn sie ihre straffällig gewordenen Staatsbürger nicht zurücknehmen. Ist ein solches Sanktionsinstrument wirksam?

Unsere Erfahrung lehrt, dass es sich immer lohnt, den partnerschaftlichen Ansatz zu verfolgen. Wir haben es mit Partnern zu tun, mit denen man insgesamt stärker über die Zusammenhänge von Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik ins Gespräch kommt. Wir sprechen ja auch bewusst von Entwicklungszusammenarbeit. Darin kommt zum Ausdruck, dass sich beide Seiten auf Augenhöhe begegnen und sich gegenseitig brauchen. Ich habe zudem den Eindruck, dass die Kürzung von Entwicklungsgeldern die Lage verschlechtern könnte.

Inwiefern?

In Tunesien etwa arbeiten wir stark in der Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigungsförderung. Wir haben einer halben Million Menschen im Nahen Osten und Maghreb zu einer Beschäftigung verholfen. Wenn wir das streichen, nehmen wir den Menschen Perspektiven. Wir verschlimmern somit etwas, das wir eigentlich bekämpfen wollen.

Wie sehr führt Perspektivlosigkeit in Entwicklungsländern zu Radikalisierung?

Da gibt es zumindest einen Zusammenhang. Allerdings bedarf es eines Auslösers oder eines zusätzlichen Feindbilds. Bisweilen ist der Grund für eine Hinwendung zu islamistischen Terrorgruppen auch ein vergleichsweise praktischer: Sie zahlen ihren Mitgliedern ordentliche und regelmäßige Gehälter - anders als es viele staatliche Einrichtungen in einigen Ländern können.

Wie wirkt sich all dies auf Ihre Arbeit vor Ort aus?

Die Bedingungen haben sich in den vergangenen zehn Jahren sehr verändert. Die Hälfte der Staaten, in denen wir tätig sind, gilt als fragil. Früher war es nur etwa ein Viertel. Zugleich hat die Zahl der autokratisch regierten Staaten zugenommen. Das macht es schwieriger, die Zivilgesellschaft zu unterstützen, denn das ist von solchen Machthabern schlicht nicht erwünscht. Hinzu kommt, dass wir für die Sicherheit unserer Mitarbeiter umfangreichere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Wie sehr darf Entwicklungshilfe in Traditionen eingreifen? Es ist ja ein Unterschied, ob es um einen Brunnenbau geht, oder darum, ob in einem Land wie Afghanistan Schulen gebaut werden, obwohl Bildung für Mädchen dort über Jahrzehnte unerwünscht war.

Dahinter steht letztlich die Frage nach dem Export westlicher Werte. Ich glaube, vielerorts im Westen ist die Erkenntnis gereift, dass wir das Demokratiesystem unserer Prägung nicht in alle Länder dieser Welt exportieren können. Allerdings gibt es Vereinbarungen, die die meisten Staaten in der Weltgemeinschaft der Uno unterschrieben haben. Hierzu zählt das Menschenrecht auf Bildung und das auf Gleichheit. Auf Grundlage dieser völkerrechtlichen Verpflichtungen lassen sich solche Projekte begründen. Dennoch spielt der kulturelle Kontext eine Rolle. Etwa in der Frage, ob es gemischte Klassen gibt oder Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet werden.

Kann Entwicklungshilfe an die demokratische Entwicklung eines Landes gekoppelt werden?

Wir werden zumindest nicht schaffen, unsere Standards von Demokratie in diesen Staaten in kürzester Zeit und eins zu eins umzusetzen. Lange haben uns die afrikanischen Staaten vorgeworfen, unsere Hilfe an Konditionen wie die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards und Demokratiebemühungen zu knüpfen. Chinesische Investoren investieren in Infrastruktur, ohne Fragen zu stellen. Das war das Gegenmodell zu unserem Ansatz. Inzwischen haben aber viele Länder erkannt, dass es China vor allem auch um den Zugriff auf Rohstoffe geht. Daher erfährt neuerdings unser langfristigerer Ansatz wieder mehr Wertschätzung, weil er nachhaltiger ist. Und auch auf chinesischer Seite gibt es Bewegung.

Gilt Demokratie in Entwicklungsländern noch als Ziel?

Nach meiner Einschätzung schon. Die Menschen sehen, dass in Deutschland Wohlstand herrscht. Viele Länder haben zudem gute Verfassungen und Gesetze und in der Bevölkerung gibt es ein Verlangen, dass demokratische Grundregeln eingehalten werden. Das Problem ist, dass sich die Mächtigen nicht immer daran halten. Dennoch bin ich überzeugt, es lohnt sich weiterhin, unser Modell zu verteidigen. Die Demokratie hat sicher Schwachstellen. Aber ein besseres System gibt es nicht. Das sehen viele Menschen in der Welt ähnlich.