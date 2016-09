Jeder FÃ¼nfte hat einen Migrationshintergrund

Jeder Fünfte hat einen Migrationshintergrund

Die Zahl der Menschen mit ausländischen Wurzeln ist in Deutschland weiter gestiegen. Und dabei sind die meisten Flüchtlinge des vergangenen Jahres noch nicht eingerechnet.

erschienen am 16.09.2016



Wiesbaden (dpa) - Noch nie haben in Deutschland so viele Menschen mit einem Migrationshintergrund gelebt. Mehr als jeder fünfte Einwohner (21 Prozent) gehörte 2015 zu dieser Gruppe, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Insgesamt lebten 17,1 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik. Das waren 4,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der größte Teil der Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr nach Deutschland kamen, ist in dieser Erhebung noch nicht erfasst.

Für die Statistiker hat ein Mensch einen Migrationshintergrund, «wenn er selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde». Dazu zählen Ausländer, Eingebürgerte und Spätaussiedler und ihre als Deutsche geborenen Nachkommen.