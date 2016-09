Jeder gegen jeden - weichgespÃ¼lt

Jeder gegen jeden - weichgespült

Nach der CDU-Wahlschlappe im Nordosten erntet Angela Merkel viel Kritik an ihrem Asylkurs. Im Bundestag ist die Kanzlerin am Mittwoch aber längst nicht die einzige, die etwas abbekommt.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 07.09.2016



Berlin. Die Reden von Gerda Hasselfeldt zählen im Bundestag nicht immer zu jenen, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Doch am Mittwoch kommt der Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe in der Unionsfraktion die geballte Aufmerksamkeit zu. Denn auf dem Programm steht ein Drahtseilakt. Verbal-Akrobatik vom Feinsten. Hasselfeldt ist nämlich einerseits eine enge Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zugleich ist sie als CSU-Landesgruppenchefin die Berliner Statthalterin der Christsozialen. Und deren Vorsitzender, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, macht seit dem schwachen Abschneiden der Union und den Erfolgen der AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erneut ziemlich unverhohlen klar, dass er Merkels Asylpolitik für die Ursache dieser Ergebnisse hält.

Hasselfeldt ist in der Generaldebatte am Mittwoch in einem Loyalitätskonflikt. Doch ihr gelingt es, die massiven Spannungen zwischen Seehofer und CDU-Chefin Merkel zu umschiffen. Hasselfeldt sagt, die Politik müsse die Ängste der Menschen in der Flüchtlingskrise ernst nehmen. Für die CSU gelte weiter der Dreiklang aus "Humanität, Begrenzung und Integration". Damit hat es die Landesgruppenchefin elegant vermieden, zwischen die Fronten zu geraten. Hiervon gibt es inzwischen aber ohnehin mehrere. Man könnte sogar fast sagen, das Prinzip dieser Generaldebatte ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl lautet "jeder gegen jeden", und zwar innerhalb wie außerhalb der Großen Koalition.

Beispielsweise ist sich neben der CSU seit kurzem auch SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel darüber klar geworden, was er alles an Merkels Flüchtlingspolitik nicht gut findet. Gabriel hat unlängst sogar Sympathie für Obergrenzen erkennen lassen - eigentlich das Steckenpferd Seehofers.

Für die Genossen ergreift am Mittwoch allerdings SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann das Wort. Er wirft Teilen der Union vor, "Ablenkungsdebatten" zu führen, etwa über ein Burka-Verbot. "Wer solche Diskussionen hochzieht, die Angst machen, wer Probleme definiert, für die er anschließend keine Lösungen bringen kann, der trägt dazu bei, dass Angst und Unsicherheit sich in dieser Gesellschaft verstärken, und der arbeitet am Ende direkt der AfD in die Hände", sagt Oppermann.

Der Oppositionsführer im Bundestag und Chef der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, hält der Großen Koalition insgesamt vor, die Menschen zu verunsichern und den sozialen Zusammenhalt zu gefährden. "Deutschland wird nicht von Zuversicht regiert, sondern Deutschland wird von Angst regiert", kritisiert Bartsch, "die Verunsicherung in unserem Land war noch nie so groß." Merkel wirft er vor, sich durch den Flüchtlingsdeal in die Abhängigkeit der Türkei begeben und damit erpressbar gemacht zu haben.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nennt Schwarz-rot derweil eine "Koalition des Chaos", angeführt von Merkel. Nicht die Flüchtlinge überforderten das Volk, "das Vertrauen verspielen Sie doch selbst!" Seehofer übernehme dabei sogar das Geschäft der AfD. "Wer jeden Blödsinn der Populisten nachplappert, der muss sich nicht wundern, wenn sie dann gewählt werden." Zugleich knöpft sich die Grünen-Fraktionschefin die SPD vor. Vor einem Jahr habe Gabriel mit einem "Refugees-Welcome-Button" im Bundestag gesessen, "heute fordert er Obergrenzen", kritisiert Göring-Eckardt. "So geht Zusammenhalt nicht", sagt sie, "das spaltet und das können wir uns nicht leisten."

Merkel verteidigt derweil ihren Kurs. Bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise habe es große Fortschritte gegeben, sagt sie in ihrer Rede, "die Situation heute ist um ein Vielfaches besser als vor einem Jahr". Sie verspricht, Sorgen in der Bevölkerung ernst zu nehmen. "Die Menschen dürfen verlangen, dass wir das Menschenmögliche tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten."

Zugleich warnt die Kanzlerin, in der Auseinandersetzung mit der AfD nicht deren Rhetorik zu übernehmen. "Wenn auch wir anfangen, in unserer Sprache zu eskalieren, gewinnen nur die, die es immer noch einfacher und noch klarer ausdrücken können." Sie fährt fort: "Wenn wir uns an denen orientieren, die an Lösungen nicht interessiert sind, verlieren am Ende auch wir die Orientierung." Dies gelte es zu verhindern. Ob sie diese Mahnung auch an CSU und SPD richtet, bleibt offen. Merkel betont, nach einem Wahlabend wie in Mecklenburg-Vorpommern müssten sich alle "an die eigene Nase fassen" und "selbstkritisch schauen, was in Zukunft anders und besser gemacht werden kann". Das Ernstnehmen von Sorgen und das Erläutern von Fakten seien zwei Seiten einer Medaille. Wenn die Politik hierbei bei der Wahrheit bleibe, gewinne sie Vertrauen zurück. Fest steht für die Kanzlerin: Deutschland werde sich weiter verändern, aber "Veränderung ist nichts Schlechtes", solange das Land bei seinen Werten bleibe. "Deutschland wird Deutschland bleiben - mit allem was uns daran lieb und teuer ist", sagt Merkel am Ende ihrer Rede. Außer der Union spendet keine Fraktion Applaus.