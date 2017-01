Johannes Lichdi zur NPD-Entscheidung: "Urteil eröffnet erhebliche Auslegungsspielräume"

Jurist und Prozessbeobachter hat Ausgang des Verfahrens so erwartet, sieht aber längst nicht alle Details geklärt

erschienen am 17.01.2017



Dresden. Den Dresdner Anwalt und Ex-Landtagsabgeordneten Johannes Lichdi hat das Scheitern des NPD-Verbots nicht überrascht. Mit ihm sprach Tino Moritz.

Freie Presse: 2014 fehlten Sachsens NPD nur 824 Stimmen, um erneut in den Landtag einzuziehen. Wäre sie bei einem damaligen Erfolg nun verboten worden?

Johannes Lichdi: Nein, das Gericht hat auf die realen Wirkungsmöglichkeiten verwiesen. Wenige Sitze in einem Landtag, in dem die anderen Parteien nicht mit der NPD zusammenarbeiten, verschaffen ihr keinen Einfluss. Letztlich war die offensichtliche Irrelevanz der Partei für die Richter ausschlaggebend.

Karlsruhe bescheinigt ihr eine Missachtung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, eine antisemitische Grundhaltung, eine Ablehnung der parlamentarischen Demokratie und das Relativieren der NS-Verbrechen. Warum reicht das für ein Verbot nicht aus?

Parteiverbote sind keine Gesinnungsverbote, sondern Organisationsverbote. Eine Meinung kann und darf nicht verboten werden, selbst eine nationalsozialistische nicht. Erst wenn die Partei reale Aussicht hat, ihre verfassungswidrigen Ziele durchzusetzen, kann sie verboten werden.

Beim KPD-Verbot 1956 hatte das Gefährdungspotenzial der Partei noch keine Rolle gespielt. Ein Zugeständnis an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte?

Das Bundesverfassungsgericht gibt das nicht zu. Die deutsche verfassungsrechtliche Diskussion lief aber zuletzt auch in dieselbe Richtung. Man muss irgendeine Erfolgschance als Voraussetzung annehmen, um nicht ins total Irreale abzugleiten. Es ist nicht zu verkennen, dass Karlsruhe keinen Konflikt mit Straßburg will und das ist auch vernünftig.

Welche Kriterien haben die Karlsruher Richter für künftige Parteiverbote entwickelt?

Der Begriff der "freiheitlichen demokratischen Grundordnung" (FDGO) wird eingeschränkt und auf den obersten Verfassungswert der Menschenwürde zentriert. So gelingt eine überzeugende Begründung, warum das rassistische NPD-Konzept der "Volksgemeinschaft" verfassungswidrig ist. Die Debatte um künftige Parteiverbote wird sich um das Kriterium der "konkreten Anhaltspunkte von Gewicht" drehen, die einen Erfolg "möglich erscheinen" lassen. Diese Formel eröffnet erhebliche Auslegungsspielräume. Karlsruhe hat zwar gesagt, dass eine "konkrete" Gefahr nicht nötig ist, aber was ist der Unterschied zur "möglichen" Gefahr? Jedenfalls muss die Beeinträchtigung der FDGO "spürbar" sein, was immer das heißen soll.

Nun werden Stimmen laut, der NPD den Zugang zu Steuergeldern zu verwehren. Machbar?

Dafür wäre laut Karlsruhe eine Grundgesetzänderung nötig. Ich glaube auch dann nicht daran. Diese Debatte wurde bereits ausführlich vor zehn Jahren geführt, mit dem Ergebnis, dass es wohl nicht geht.

Schon 2015 sagten Sie in der "Freien Presse" das Scheitern voraus. Fühlen Sie sich bestätigt?

Alle, die sich mit der NPD und der Verfassungsrechtslage auseinandersetzten, haben diesen Ausgang erwartet. Sie fanden nur kein Gehör vor der Antragstellung, die ja von Sachsen als Reaktion auf die Entdeckung des NSU 2011 forciert worden war. Wenigstens ist nun höchstrichterlich geklärt, dass die NPD mit der NSU-Mordserie nichts zu tun hat.