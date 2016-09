Konservative zeigen Flagge

Kurz vor den Einheitsfeierlichkeiten in Dresden veröffentlichen Sachsens CDU und die bayerische CSU einen gemeinsamen Aufruf zu Patriotismus und deutscher Leitkultur. In Zeiten von AfD-Erfolgen gilt das als Versuch, vernachlässigte konservative Themenfelder wieder stärker zu besetzen.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 01.10.2016



Berlin. "In Zeiten gesellschaftlicher Unruhe wird wichtig, was Halt und Orientierung gibt." So führen die sächsische CDU und die CSU in ihren gemeinsamen schriftlichen "Aufruf zu einer Leit- und Rahmenkultur" ein, den die Parteien gestern in Berlin vorgestellt haben. In dem dreiseitigen Papier heißt es unter anderem, nötig sei der "Aufbau starker nationaler und regionaler Identitäten" in einem gemeinsamen Europa. Die Parteien machen eine "gegenwärtige Krisenpermanenz" aus, der sie mit drei "Kraftquellen" begegnen wollen: Heimat, Patriotismus und Leitkultur.

Hierzu zählten nicht nur Werte und Rechtsnormen der demokratischen Grundordnung, heißt es in dem Papier. "Zu ihr gehören auch Übereinkünfte, die von der Regelung des Alltagslebens bis zur Ausgestaltung der Rolle Deutschlands in Europa und der Welt reichen." Dazu zählten etwa ein abendländisches, jüdisch-christliches Wertefundament, der Gebrauch der deutschen Sprache in der Öffentlichkeit und "bewährte Umgangsformen". Das alles seien "sehr konkrete Wege für Zuwanderer, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren". Zugleich dürfe aber "humanitär begründete Zuwanderung" nicht die "Belastungsgrenzen der Bevölkerung Deutschlands überschreiten oder den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährden".

Besondere Bedeutung kommt aus Sicht der Verfasser auch nationalen Symbolen zu, etwa der schwarz-rot-goldenen Flagge und der Hymne. Sie stünden für "Dankbarkeit und Freude, aus denen Stolz auf unsere Nation erwächst". Weiter heißt es, die "gemeinsame Verwurzelung in lieb gewonnener Heimat", gelebter Patriotismus sowie "die Aufrechterhaltung der Solidargemeinschaft der Nation bieten Schutz in einer globalisierten Welt und halten auch in schwierigen Zeiten Staat und Gesellschaft stabil", so die Überzeugung der beiden C-Parteien.

Der Vizepräsident des Bundestages, Johannes Singhammer (CSU), betont gestern, es gehe um einen "verantwortungsvollen, wertehaltigen Patriotismus", der der Zukunft zugewandt sei. "Das wollen wir nicht den Falschen überlassen, die dafür nicht geeignet sind", etwa Gruppierungen, die Patriotismus in Richtung Nationalismus missdeuteten. Der sächsische Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) sagt, vielerorts gebe es etwa bereits "ein ganz unverkrampftes Verhältnis" zur Nationalflagge. Als Beispiele für einen solchen "gelebten Patriotismus" nennt er die Deutschlandspiele während der Fußballeuropameisterschaft, bei der "wie selbstverständlich" die schwarz-rot-goldene Fahne zu sehen gewesen sei. Auch in Kleingartensiedlungen hissten viele die Deutschlandflagge. Sachsens CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer ergänzt: "Es gibt Leute, die mit Patriotismus ein Problem haben. Die Linke zum Beispiel." Wichtig sei daher, dass es Parteien gebe, die für ein positives Verhältnis zum eigenen Land werben.

Die etwas ungewöhnliche Kooperation der Sachsen und Bayern erklärt Singhammer mit der engen "nachbarschaftlichen Verbundenheit" der CSU und der Sachsen-CDU. Zudem stimmten beide in zentralen Themen der Politik überein. Kretschmer räumt ein, die CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel sei nicht in die Erarbeitung des Aufrufs eingebunden gewesen, "aber sie weiß, dass es dieses Papier gibt". Fachliche Beratung erhielten CDU und CSU nach eigenen Angaben unter anderen von dem Dresdner Politologen Werner Patzelt.

Sowohl die sächsische CDU als auch die CSU gelten als deutlich konservativer als die CDU im Bund. Dresden und München eint zudem die Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik und an der Öffnung der Partei hin zur politischen Mitte. Zugleich machen viele in der bayerischen wie in der sächsischen Union Merkels Asylkurs für den steilen Aufstieg der rechtskonservativen AfD verantwortlich, die mitunter nationalistische Töne anschlägt und eine Nähe zu den "Patriotischen Europäern" von Pegida aufweist. Merkel hatte unlängst angekündigt, in der Vermittlung ihrer Flüchtlingspolitik fortan stärker auf Gefühlslagen wie Verunsicherungen und Ängste in der Bevölkerung einzugehen. Auch das aktuelle Leitkultur-Papier wird in diesem Sinne gedeutet.

Linke, SPD und Grüne in Sachsen reagieren indes mit Kritik auf den Vorstoß aus der Union. Stolz auf die Nation sei eine Strategie, die Deutschland mehrfach ins Verderben geführt habe, warnt Linke-Landeschef Rico Gebhardt. SPD-Generalsekretärin Daniele Kolbe urteilt sarkastisch, allen, die etwas mit Substanz lesen wollten, empfehle sie das Grundgesetz. Der Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke moniert derweil, eine nach Offenheit strebende Gesellschaft könne nicht mit einer verordneten "Leitkultur" zusammengehalten werden.