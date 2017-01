Leiharbeiter können Fahrtkosten steuerlich geltend machen

13.01.2017

freiepresse.de

Marienberg

Umbau - Wohnhaus soll zum Archiv werden

Pockau-Lengefeld. Die Stadt Pockau-Lengefeld will mehr als 300.000 Euro in ein einstiges Lengefelder Wohnhaus investieren und es in ein Archiv umbauen lassen. Am kommenden ... weiterlesen