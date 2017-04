Liberale planen ihr Comeback

Mit "German Mut" und Steuerentlastungen will die FDP im Herbst die Herzen der Wähler erobern. Der Bundesparteitag in Berlin soll den Weg zurück in den Reichstag ebnen.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 27.04.2017



Berlin. Die Liberalen haben beschwerliche Jahre hinter sich. 2013 waren sie von den Wählern hochkant aus dem Bundestag katapultiert worden, nachdem die FDP bis dahin Regierungspartner an der Seite der Union war und zudem über viele Jahrzehnte die Politik der Republik geprägt hatte. Nun, nach vierjährigem Dasein in der außerparlamentarischen Opposition, will der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner seine Partei in den Bundestag zurückführen. Von Freitag an treffen sich die Liberalen in Berlin zu einem dreitägigen Bundesparteitag, um die Marschroute auf dem Weg zum Wiedereinzug festzulegen. Lindner will sich zudem für eine zweite Amtszeit als Parteichef wählen lassen. Es wird ein gutes Ergebnis erwartet. Immerhin wird es Lindner in den eigenen Reihen angerechnet, dass er den Abwärtstrend der FDP gestoppt und ihre inneren Richtungskonflikte befriedet hat.

Derzeit ist der 38-Jährige auch Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag sowie Landesvorsitzender in NRW. Sein dortiger Verband hat ihn bereits zum Spitzenkandidaten für die Bundes- sowie für die nordrehein-westfälische Landtagswahl am 14. Mai gekürt. Die Abstimmung gilt als wichtige Wegmarke vor der Bundestagswahl. Momentan sind die Liberalen in neun Landtagen vertreten. In Sachsen-Anhalt verfehlten sie im vergangenen Jahr mit 4,9 Prozent nur knapp den Einzug. In Rheinland-Pfalz ist die FDP gemeinsam mit den Grünen Juniorpartner der SPD-geführten Ampel-Koalition. Es ist derzeit die einzige FDP-Regierungsbeteiligung in den Ländern.

Der Berliner Parteitag will überdies das Programm für die Bundestagswahl im September beschließen. Der Entwurf mit dem Titel "Schauen wir nicht länger zu" richtet den Fokus auf die Digitalisierung vieler Gesellschaftsbereiche sowie auf zahlreiche klassische Kernthemen der Liberalen. Einer laut FDP weit verbreiteten "German Angst" soll "German Mut" entgegengesetzt werden, eine Art optimistischer Gestaltungswille. Im Detail plädiert die Partei unter anderem für Steuerentlastungen. Angesichts geschätzter Mehreinnahmen von 110 Milliarden Euro bis 2021 sei eine Entlastung der Bürger um 30 Milliarden Euro möglich. Der Solidaritätszuschlag soll bis 2019 abgeschafft werden. Einen Programmschwerpunkt bildet die Bildung. Bei Universitäten, Schulen, und Kitas soll Deutschland durch massive Investitionen in Personal und Infrastruktur zur Weltspitze aufschließen. Zudem fordert die FDP bundesweit einheitliche Bildungsstandards.

Der Übergang in die Rente soll ferner bereits ab 60 möglich sein, sofern die Bezüge nach Abschlägen über der Grundsicherung liegen. Dafür soll die Hinzuverdienstgrenze fallen. In der Außenpolitik lehnt die FDP - anders als früher - eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU ab. Das Grundrecht auf Asyl soll uneingeschränkt erhalten bleiben. Zudem fordern die Liberalen den Erhalt der doppelten Staatsbürgerschaft, ein Einwanderungsgesetz, die volle Gleichstellung von Ehe und Lebenspartnerschaften, den Erhalt des Bargelds sowie eine Legalisierung des privaten Cannabis-Konsums.