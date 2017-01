Linke lockt Wähler mit Recht auf Feierabend und "Arbeitsveto"

In ihrem Programmentwurf zur Bundestagswahl wirbt die Linke mit vielen sozialen Wohltaten. Zugleich wollen die Genossen Großbanken zerschlagen und die Residenzpflicht für Asylbewerber beenden.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 14.01.2017



Berlin. Für Arbeitnehmer lesen sich Wahlprogramme der Linken meist wie die Speisekarte im Schlaraffenland. Keine andere Partei hat für die Werktätigen so viele sozialpolitische Leckerbissen im Angebot wie die Genossen. In ihrem rund 70-seitigen Entwurf, den die Linke am Samstag in Berlin zum Auftakt ins Wahljahr der Öffentlichkeit vorstellt, fordert die Partei eine Verkürzung der regulären Wochenarbeitszeit auf sechs Stunden pro Tag bei vollem Lohnausgleich. Zudem plädiert die Linke für einen Anspruch auf zwei Sabbatjahre im Berufsleben, ein gesetzlich verbrieftes "Recht auf Nichterreichbarkeit" außerhalb der Arbeitszeit sowie auf ein "individuelles Vetorecht gegen Überlastung" am Arbeitsplatz. Leiharbeit soll gänzlich verboten werden.

Den gesetzlichen Mindestlohn will die Linke von 8,84 Euro pro Stunde auf 12 Euro anheben. Das Kindergeld soll von derzeit maximal 223 Euro auf 328 Euro steigen und in teuren Gegenden im Bedarfsfall durch Wohngeld ergänzt werden.

Um die Vorhaben zu finanzieren, plant die Linke deutliche Steuererhöhungen für Besserverdienende. So soll der Spitzensteuersatz bei zu versteuernden Einkommen ab 70.000 Euro von derzeit 42 auf 53Prozent steigen. Eine Reichensteuer von 60 Prozent würde dem Programmentwurf zufolge ab 260.000 Euro Jahreseinkommen greifen. Ab einer Million Euro sollen 75 Prozent Steuern fällig werden. In der Finanzpolitik will die Linke Großbanken entmachten und "in öffentliches Eigentum überführen", also verstaatlichen, sowie Hedgefonds auflösen und Investmentbanking "als Geschäftsfeld abwickeln". Die EZB will die Linke der Kontrolle des Europaparlaments unterstellen.

Beim Thema Asyl und Migration, das besonders nach dem Berliner Terroranschlag für heftige Debatten innerhalb der Partei gesorgt hatte, verfolgt der Programmentwurf eine liberale Linie. "Die Grenzen Europas müssen für Schutz suchende Menschen offen sein", heißt es dort. Vor allem Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht hatte die offenen Grenzen und die unkontrollierte Einreise von Hunderttausenden Flüchtlingen unlängst mit dem Weihnachtsmarkt-Anschlag im Dezember in Berlin in Verbindung gebracht und dafür in ihrer Partei viel Kritik einstecken müssen.

Im Programmentwurf spricht sich die Linke auch gegen ein Verbot von Vollverschleierung aus. In dem Papier heißt es, die Partei sei "gegen Verbote von religiös motivierter Bekleidung" und lehne "eine Einschränkung von Beschäftigtenrechten auf dieser Grundlage ab". Es gelte, "Frauen in ihrer persönlichen Entscheidung, wie sie sich kleiden, nicht zu bevormunden". Auch Burkinis sollen erlaubt sein. Beim Baden solle "jede und jeder" aus- oder anziehen, was beliebt.

Die Linke betont ferner, die "Regelungen zu vermeintlichen sicheren Dritt- und Herkunftsstaaten" sowie die "Abschiebungen von Schutzsuchenden ohne wirksame Einzelfallprüfung" müssten zurückgenommen werden. Auch "die Residenzpflicht, Wohnsitzauflagen und die Unterbringung in Sammellagern" gelte es abzuschaffen. Der Familiennachzug müsse zudem gewährleistet und dürfe "nicht auf engste Angehörige eingeschränkt werden". Daneben will die Linke das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei beenden. "Der schmutzige Deal" müsse aufgekündigt werden. Ferner solle das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK aufgehoben werden. Diese gilt in Deutschland seit Jahren als Terrororganisation.