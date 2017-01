Linke und Grüne blicken mit Argwohn auf Martin Schulz

Die Nominierung des ehemaligen Europa-Politikers Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten versetzt die Sozialdemokratie in Wallung. Linke und Grüne beäugen den SPD-Mann hingegen mit Skepsis - und planen jeweils Wahlkämpfe, die auf größtmögliche Eigenständigkeit setzen.

Von Alessandro Peduto

Berlin. Vielleicht sitzt ihnen Sigmar Gabriel noch zu tief in den Knochen. Der Überraschungscoup, mit dem der SPD-Chef diese Woche den ehemaligen Europa-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Kanzlerkandidaten seiner Partei präsentiert hat, war wieder so eine typische Gabriel-Aktion, mit der keiner rechnete - erst recht nicht bei Linken und Grünen. Es ist diese Unkalkulierbarkeit, mit der sich viele schwer tun. Und wie es scheint, wollen weder Grüne noch Linke recht daran glauben, dass die SPD fortan berechenbarer wird.

Dem designierten Kanzlerkandidaten Schulz, der auch neuer Vorsitzender der Sozialdemokraten werden soll, begegnen die beiden kleineren Parteien jedenfalls mit unverkennbarem Argwohn. Signalwirkung für oder gegen ein rot-rot-grünes Bündnis sehen sie in der Personalie erst recht nicht. "Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht", sagt etwa Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht dieser Tage. "Mit Blick auf seine politische Biografie steht Martin Schulz nicht für einen sozialen Aufbruch, er ist leider kein glaubwürdiger Vertreter einer Neuorientierung zurück zu echter sozialdemokratischer Politik." Doch Wagenknecht ist bekanntlich ohnehin keine große Anhängerin von Rot-Rot-Grün - anders als ihr Ko-Vorsitzender Dietmar Bartsch.

Der gibt sich dennoch erst mal spöttisch. Er begrüße es, "dass die SPD offensichtlich wirklich noch entschlossen ist, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen und nicht einen Vizekanzlerkandidaten", sagt Bartsch mit Blick auf die zwei Großen Koalitionen, an denen die SPD als Juniorpartner unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel beteiligt war und ist. Auch die Linke-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger äußern Zweifel, dass diese Entscheidung einem "Politikwechsel für soziale Gerechtigkeit und eine Abkehr von der Großen Koalition und ihrer verfehlten Politik" bedeutet. Das ist ziemlich viel Distanz zu einer Partei, die zumindest potenziell als Regierungspartnerin gilt.

Bei den Grünen ist die Stimmung ähnlich verhalten. "Für uns ändert sich durch die Entscheidung der SPD nichts", sagt Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt nach der Bekanntgabe der Personalie Schulz. Denn es sei weiterhin "völlig unklar, wofür die SPD steht". Grünen-Chef Cem Özdemir betont, er sei gespannt, wie Schulz die großen Herausforderungen in der Umwelt- und Klimapolitik und bei der notwendigen ökologischen Modernisierung der Wirtschaft anpacken möchte.

Ob sich die Skepsis gegenüber der SPD legt, wenn Schulz am Sonntag erste Grundzüge seiner Wahlkampfthemen darlegt, ist mehr als fraglich. Vor allem die Grünen haben schlechte Erfahrung damit gemacht, sich vorzeitig auf Bündnisse mit den Sozialdemokraten festzulegen. Sie pochen daher auf Eigenständigkeit, zumal inzwischen auch schwarz-grüne Koalitionen als Option gelten. Diese doppelte Chance wollen sich die Grünen keinesfalls durch vorschnelle Festlegungen oder allzu große Sympathiebekundungen gegenüber der SPD vergeben. Die Linke wiederum wartet ab, wie sehr die SPD im Wahlkampf programmatisch nach links rückt. Denn das könnte sie gegebenenfalls Stimmen kosten.

Für die SPD, die vollmundig angekündigt hat, sie wolle den Kanzler stellen, stehen die Chancen in Wirklichkeit eher schlecht, eine Mehrheit zu finden. In Umfragen kommen SPD, Linke und Grüne nicht über 40 Prozent. Und falls es AfD und FDP ins Parlament schaffen, dürfte eine SPD-Kanzlerschaft kaum mehr möglich sein. Für eine in der SPD so unbeliebte Vize-Kanzlerschaft unter Merkel dürfte es indes erneut reichen.