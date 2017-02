Linker Sachse geht nach Berlin

Sebastian Scheel wird Staatssekretär für Wohnen

07.02.2017



Dresden. Sachsens Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im Landtag, Sebastian Scheel, wird bei Rot-Rot-Grün in Berlin Nachfolger des nach Stasi-Vorwürfen gescheiterten Staatssekretärs Andrej Holm. Mit ihm sprach Tino Moritz.

Freie Presse: Als Wohnungspolitiker sind Sie uns im sächsischen Landtag gar nicht aufgefallen. Haben wir was verpasst?

Sebastian Scheel: Wohnungspolitik war in der Tat nicht mein Hauptfeld, das gebe ich zu. Aber als Finanzpolitiker hatte ich mehr als nur Berührungspunkte, ob im Kreditausschuss des SAB-Verwaltungsrates oder im Leipziger Stadtrat. In Berlin ist Wohnpolitik eines der spannendsten Themen. Das künftig mit gestalten zu können, ist schon eine reizvolle Herausforderung.

Spannend wäre auch die Herausforderung gewesen, Sachsens Linke 2019 als Spitzenkandidat in die Landtagswahl zu führen.

Darüber wurde immer viel spekuliert, mein Thema war das nicht. Jetzt steht etwas anderes an. Nach mehr als zwölf Jahren als Abgeordneter in der Opposition will ich unter Beweis stellen, eine soziale Wohnungspolitik durchsetzen zu können. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Die Brücken nach Sachsen werde ich aber erhalten.

In Ostdeutschland hat die Linke schon überall mitregiert, außer eben in Sachsen. Hat diese Aussichtslosigkeit Ihre Wechselabsichten befördert?

Als die Anfrage aus Berlin kam, habe ich mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich bin dem Landesverband sehr dankbar, mir jahrelang das Vertrauen gegeben zu haben. Und ich werde weiter dabei helfen, was momentan aussichtslos scheint, erreichbar zu machen.

Mitte 2016 haben Sie Sachsens Linke via "Freie Presse" aufgefordert, nicht an der Seitenauslinie rumzumosern, sondern für ein linkes Regierungslager zu streiten. Hat sich da was getan?

Zu meiner Kritik stehe ich. Hier ist mehr möglich und nötig. Aber ich sage auch: Unser Landes- und Fraktionschef Rico Gebhardt macht eine gute Arbeit.

Wie hat Gebhardt auf die Nachricht Ihres Wechsels reagiert?

Er hat nicht versucht, mich umzustimmen, weil er wusste, dass das erfolglos gewesen wäre. Aber er weiß auch, dass er bei allen Differenzen auf meine Unterstützung auch aus der neuen Aufgabe heraus setzen kann.