MaaÃŸen: Anschlag stand kurz bevor

Maaßen: Anschlag stand kurz bevor

Während der Verfassungsschutzchef den schnellen Zugriff mit der großen Gefahr begründet, zeigt sich der Innenminister bei zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen skeptisch.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 13.10.2016



Berlin. Der terrorverdächtige Syrer Dschabir al-Bakr hätte nach Einschätzung des Verfassungsschutzes innerhalb weniger Tage eine Bombe in Deutschland zünden können. Behördenpräsident Hans-Georg Maaßen sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", seine Behörde habe den Eindruck gewonnen, "dass der Verdächtige schon in dieser Woche einen Anschlag verüben könnte". Deswegen sei der Zugriff der Polizei auf den 22-jährigen mutmaßlichen Islamisten am Wochenende erfolgt.

Unterdessen sieht Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in der Debatte um eine verstärkte Sicherheitsüberprüfung von Asylbewerbern nach der Festnahme al-Bakrs in Sachsen eine Ausweitung geheimdienstlicher Maßnahmen mit Skepsis. Der Beschuldigte wurde nach Angaben de Maizières im vergangenen Jahr von den deutschen Sicherheitsbehörden überprüft. 2015 habe es einen Abgleich gegeben, "allerdings ohne Treffer. Es steht ja auch noch gar nicht fest, wann es dort zu einer Radikalisierung gekommen ist", gab der CDU-Politiker zu bedenken. Er verwies darauf, dass es bereits entsprechende rechtliche und technische Möglichkeiten zum Datenabgleich zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Sicherheitsdiensten gebe. Insofern sehe er "keine Regelungslücke". In der Union waren nach der Festnahme al-Bakrs Forderungen nach einer Überprüfung aller hier lebenden Flüchtlinge durch die Geheimdienste laut geworden.

Zugleich lobte de Maizière die Syrer in Leipzig, die ihren terrorverdächtigen Landsmann festgesetzt und der Polizei ausgeliefert hatten. "Wenn Menschen, die bei uns leben, bei Fahndungsaufrufen den Sicherheitsbehörden helfen und das unter Inkaufnahme der Gefahr für sie selbst, dann verdient ein solches Verhalten Lob und Anerkennung", sagte er. Zum Vorschlag, die Helfer mit dem Bundesverdienstkreuz zu ehren, bemerkte er, jeder könne einen Menschen für diese Auszeichnung vorschlagen. Hierüber entscheide letztlich der Bundespräsident. Politiker von CDU und SPD hatten die Syrer zuvor für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Die Männer hätten diese Auszeichnung verdient, sagte der SPD-Verteidigungsexperte Johannes Kahrs. "Was sie getan haben, zeugt von tiefem Respekt gegenüber ihren deutschen Gastgebern. Mehr Ankommen, mehr Integration ist kaum vorstellbar." Für den CDU-Außenpolitiker Jürgen Klimke wäre das Verdienstkreuz ein "starkes Signal in beide Richtungen - in die deutsche Bevölkerung und gegenüber anderen Flüchtlingen". Al-Bakr wird vorgeworfen, einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen geplant zu haben.